بالفيديو.. جماهير عربية تهتف ضد مذيع صهيوني

تواصل – فريق التحرير:

تعالت هتافات جماهير عربية، خلال تواجد مذيع صهيوني، يعد تقريرا عن أول مباراة ضمن فعاليات كأس العالم “مونديال قطر 2022″، التي جرت أمس، بالعاصمة القطرية الدوحة.

رفعوا أعلام فلسطين

وحاول المذيع، حسب مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تقديم تغطية للحدث، لكن تجمعا من الجماهير العربية حوله رفعوا أعلام فلسطين وهتفوا: “إسرائيلي بره”.

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حسابات قطرية تدعم فلسطين

وتداولت حسابات قطرية عبر “تويتر”، مقطع الفيديو، مشيدة برد فعل الجماهير العربية، ومؤكدين أن فلسطين ستظل دائما في قلوب كل العرب.

وكانت القضية الفلسطينية حاضرة، في فعاليات كأس العالم، الذي تستضيفه هذا العام دولة قطر، حيث هتفت الجماهير القطرية والعربية بصوت واحد: “قطر وفلسطين إيد واحدة، وبالروح بالدم نفديك يا فلسطين”، كما ردد الحاضرون قسم حماية الأقصى.

وفي سياق متصل، نددت الأمم المتحدة بممارسات الاحتلال الصهيوني تجاه لبنان، في أكتوبر الماضي، مؤكدة أن الكيان الصهيوني يواصل احتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية وانتهاك سيادته.