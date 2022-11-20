وظائف شاغرة بـ المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
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أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية (NCGR)، عبر حسابها الرسمي للتوظيف “لينكدإن” ، عن توفّر وظائف شاغرة لعددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
– خبير أول في استمرارية الأعمال
Business Continuity Senior Expert
المرهلات و الخبرات:
- درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو أي مجال ذي صلة.
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
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المهام الوظيفية:
- الحفاظ على شهادة نظام إدارة استمرارية الأعمال بموجب ISO 22301: 2019.
- مراقبة ومراجعة تطوير خطط التعافي من الكوارث. خطط ITDR للمواقع المادية ذات الأصول الهامة مثل مراكز البيانات والتطبيقات الهامة من أجل دعم برنامج الاستمرارية.
- تطوير وصيانة وإدارة مبرمج استمرارية الأعمال الذي يعالج التعافي من الكوارث واستعادة الأعمال وإدارة الأزمات.
- العمل مع فريق ITDR لضمان جاهزية وتنفيذ جميع أنظمة DR والبنية التحتية تتماشى مع متطلبات العمل وهدف وقت الاسترداد (RTO) وهدف نقطة الاسترداد (RPO).
- العمل عن كثب مع جميع الإدارات في تحديد احتياجات استمرارية الأعمال الخاصة بهم.
- العمل مع BCMS Champions لتحديد استراتيجيات وخطط وإجراءات استمرارية الأعمال لجميع المجالات الخاصة باستمرارية الأعمال ، والحصول على الموافقات عليها من صاحب العمل المعني.
- العمل عن كثب مع الإدارة العليا للحصول على الموافقات على الميزانيات لشروط البنية التحتية لاستمرارية الأعمال ، مثل المرافق الخارجية لموقع BC البديل.
- تقييم وتطوير BIA والتأكد من إجراء BlAs بشكل دوري أو يتم تشغيلها بعد تغيير في المنظمة / القسم.
- التنسيق مع المدققين الداخليين والخارجيين لمراجعة إطار عمل BCMS الخاص بشركة SAL والمتابعة مع الإدارة المعنية فيما يتعلق بنتائج التدقيق.
طريقة التقديم:
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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