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وظائف شاغرة بـ المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

وظائف شاغرة بـ المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

وظائف شاغرة بـ المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية
٠٨:٢١:٠٦ م، الأحد، ٢٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية (NCGR)، عبر حسابها الرسمي للتوظيف “لينكدإن” ، عن توفّر وظائف شاغرة لعددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– خبير أول في استمرارية الأعمال
 Business Continuity Senior Expert
المرهلات و الخبرات:
  • درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات أو أي مجال ذي صلة.
  • خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
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المهام الوظيفية:

  • الحفاظ على شهادة نظام إدارة استمرارية الأعمال بموجب ISO 22301: 2019.
  • مراقبة ومراجعة تطوير خطط التعافي من الكوارث. خطط ITDR للمواقع المادية ذات الأصول الهامة مثل مراكز البيانات والتطبيقات الهامة من أجل دعم برنامج الاستمرارية.
  • تطوير وصيانة وإدارة مبرمج استمرارية الأعمال الذي يعالج التعافي من الكوارث واستعادة الأعمال وإدارة الأزمات.
  • العمل مع فريق ITDR لضمان جاهزية وتنفيذ جميع أنظمة DR والبنية التحتية تتماشى مع متطلبات العمل وهدف وقت الاسترداد (RTO) وهدف نقطة الاسترداد (RPO).
  • العمل عن كثب مع جميع الإدارات في تحديد احتياجات استمرارية الأعمال الخاصة بهم.
  • العمل مع BCMS Champions لتحديد استراتيجيات وخطط وإجراءات استمرارية الأعمال لجميع المجالات الخاصة باستمرارية الأعمال ، والحصول على الموافقات عليها من صاحب العمل المعني.
  • العمل عن كثب مع الإدارة العليا للحصول على الموافقات على الميزانيات لشروط البنية التحتية لاستمرارية الأعمال ، مثل المرافق الخارجية لموقع BC البديل.
  • تقييم وتطوير BIA والتأكد من إجراء BlAs بشكل دوري أو يتم تشغيلها بعد تغيير في المنظمة / القسم.
  • التنسيق مع المدققين الداخليين والخارجيين لمراجعة إطار عمل BCMS الخاص بشركة SAL والمتابعة مع الإدارة المعنية فيما يتعلق بنتائج التدقيق.

طريقة التقديم:

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية فرص وظائف وظائف شاغرة

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