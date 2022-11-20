وظائف شاغرة بـ المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

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أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية (NCGR)، عبر حسابها الرسمي للتوظيف “لينكدإن” ، عن توفّر وظائف شاغرة لعددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقاً للتفاصيل التالية: