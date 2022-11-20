بسبب ارتفاع الأسعار.. الشرطة الفرنسية تفرق تظاهرات بالغاز المسيل للدموع

تواصل- وكالات:

وقعت اشتباكات بين شرطة باريس ومتظاهرين، خلال تظاهرة تزامنت مع الذكرى الرابعة لانطلاق حركة “السترات الصفراء”، حيث أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، المحتجين على سوء الأوضاع المعيشية في بلادهم.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها المتظاهرون أن الشرطة بدأت في صد المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع والهراوات.

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وطالب المتظاهرون بتحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية، وزيادة الأجور والمعاشات، وخفض أسعار السلع الأساسية والطاقة.