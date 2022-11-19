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لأول مرة منذ 53عامًا.. «مهاتير محمد» يخسر في انتخابات البرلمان
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لأول مرة منذ 53عامًا.. «مهاتير محمد» يخسر في انتخابات البرلمان

لأول مرة منذ 53عامًا.. «مهاتير محمد» يخسر في انتخابات البرلمان

لأول مرة منذ 53عامًا.. «مهاتير محمد» يخسر في انتخابات البرلمان
٠٨:٥٥:٢٧ م، السبت، ٢٥ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

تعرض الزعيم الماليزي المخضرم مهاتير محمد (97 عامًا) لأول هزيمة له خلال 53 عامًا، بخسارته السباق إلى مقعد برلماني في الانتخابات العامة.

وجاء مهاتير، الذي شغل منصب رئيس وزراء ماليزيا لأكثر من عقدين على فترتين، في المركز الرابع في منافسة خاضها 5 مرشحين في دائرة جزيرة لانكاوي الانتخابية.

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أكثر السياسيين خبرة حول العالم

ويعدّ مهاتير أحد أكثر السياسيين خبرة حول العالم، قصد أصبح عضوًا في البرلمان لأول مرة في عام 1964. وشغل منصب رئيس الوزراء مرتين؛ استمرت أولاهما مدة 22 عامًا، قبل عودته مرة ثانية في عام 2018 وهو في الـ 92 من عمره.

ويُنسب إليه الفضل في النهوض السريع باقتصاد بلاده والعبور بها من حقبة الثمانينيات.

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حالة مهاتير الصحية

ودخل مهاتير المستشفى في وقت سابق من العام الجاري بسبب مشاكل صحية في القلب، لكنه قال عند إعلانه الترشح للبرلمان في واخر الشهر الماضي إنه يشعر بأنه بصحة جيدة بما يكفي للدفاع عن مقعده.

ولم يعلن مهاتير عن نيته الترشح لرئاسة الوزراء حال فوز التحالف الذي يخوض سباق الانتخابات البرلمانية ضمن صفوفه.

وتم حلّ البرلمان في ماليزيا في الشهر الماضي، لينفتح الباب بذلك على انتخابات عامة تأمل الحكومة في أن تضع بدورها نهاية لحال من عدم الاستقرار السياسي تعيشها ماليزيا بعد واحدة من أكبر الفضائح المالية في العالم.

وطالت الفضيحة صندوقًا حكوميًا معروفًا باسم “1 إم دي بي”، وتضمنت اختلاس مليارات الدولارات من أموال الدولة وإنفاقها في أنحاء العالم.

 

الكلمات الدلالية:
الانتخابات العامة ماليزيا مهاتير محمد

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