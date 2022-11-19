الأمين العام لمجلس التعاون: الغرب فهم متأخرًا تحذيراتنا من تهديدات إيران بالمنطقة والعالم

تواصل – وكالات:

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج ، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، إن الغرب فهم متأخرًا تحذيراتنا من تهديدات إيران بالمنطقة والعالم.

دعم إيران لدول أخرى بالمسيرات

وأضاف في تصريحات أوردتها قناة “العربية”، أن “دعم إيران لدول أخرى بالمسيرات جعل الغرب يفهم أخيرًا ما حذرنا منه”، في إشارة إلى اتهام طهران بدعم روسيا بالطائرات المسيرة في غزوها لأوكرانيا.

وخلال الأسابيع الماضية، أبلغت أوكرانيا عن تصاعد في هجمات الطائرات المسيرة على البنية التحتية المدنية، لا سيما استهداف محطات الطاقة والسدود، باستخدام طائرات شاهد-136 إيرانية الصنع.

وصادق الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على عقوبات جديدة على إيران بسبب تسليم طائرات مسيرة لروسيا، وفرضت بريطانيا عقوبات على ثلاث شخصيات عسكرية إيرانية وشركة دفاعية لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة لمهاجمة أهداف مدنية وأهداف تتعلق بالبنية التحتية في أوكرانيا.

الاتفاق النووي مع إيران

إلى ذلك، اعتبر الأمين العام لمجلس التعاون، أن “الاتفاق النووي مع إيران في عام 2015 لا يراعي الأمن بالمنطقة”، موضحًا أن “أي اتفاق مع إيران يجب أن يراعي سلوكها المزعزع بالمنطقة”.

وفي 14 يوليو 2015، تم الإعلان عن الاتفاق النووي الإيراني بعد خلافات حادة استمرت أكثر من عشر سنوات بين إيران والدول الكبرى متمثلة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا المعروفة بمجموعة 5+1.

ويشمل الاتفاق تقليص النشاطات النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران بشكل تدريجي. غير أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق بشكل أحادي الجانب وفرض عقوبات قاسية ضد إيران.