شرطة المدينة تقبض على 4 إثيوبيين بحوزتهم مواد مخدرة

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة، القبض على 4 إثيوبيين مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم 212 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر.

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وأعلنت أنه جرى إيقافف المتهمين الأربعة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

شرطة محافظة الليث

وأمس، ألقت شرطة محافظة الليث، القبض على 4 مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية، لارتكابهم حوادث جنائية.

وتمثلت الحوادث التي ارتكبوها في سرقة الكيابل والقواطع الكهربائية وبطاريات المركبات وأجهزة تكييف من المنازل.

وقالت الشرطة إنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض

والأربعاء، أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على مخالف لنظام أمـن الحـدود من الجنسية اليمنية ومقيـم مـن الجنسية السـودانية، لارتكابهمـا حـوادث جنائيـة تمثلت فـي السطو على محال تجارية وسلب ما تحويه، والمتاجرة بها عبر منافذ البيع.

وقالت إنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.