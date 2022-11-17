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وظائف شاغرة بشركة الاتصالات في عدة تخصصات

وظائف شاغرة بشركة الاتصالات في عدة تخصصات

وظائف شاغرة بشركة الاتصالات في عدة تخصصات
٠١:٥٣:٠٠ ص، الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف  إدارية شاغرة ، وذلك وفقاً  التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف  إدارية شاغرة ، وذلك وفقاً  التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية

  • مشرف تمكين حلول الأمن السيبراني
  • أخصائي تسويق
  • كبير مساعدي إدارة المرافق
  • كبير مهندسي تخطيط الشبكات
  • مشرف خدمات مرافق
  • أخصائي إدارة التخصصات

 

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  • مدير المبيعات
  • كبير مهندسي تخطيط الشبكات
  • مشرف إدارة المنتجات
  • خبير تمكين سلسلة التوريد
  • خبير تمكين سلسلة التوريد
  • خبير تمكين سلسلة التوريد
  • مشرف تطويـر الاعـمال
  • وغيرها

طريقة التقديم:

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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