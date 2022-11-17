وظائف شاغرة بشركة الاتصالات في عدة تخصصات
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أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة ، وذلك وفقاً التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة ، وذلك وفقاً التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسميات الوظيفية
- مشرف تمكين حلول الأمن السيبراني
- أخصائي تسويق
- كبير مساعدي إدارة المرافق
- كبير مهندسي تخطيط الشبكات
- مشرف خدمات مرافق
- أخصائي إدارة التخصصات
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- مدير المبيعات
- كبير مهندسي تخطيط الشبكات
- مشرف إدارة المنتجات
- خبير تمكين سلسلة التوريد
- خبير تمكين سلسلة التوريد
- خبير تمكين سلسلة التوريد
- مشرف تطويـر الاعـمال
- وغيرها
طريقة التقديم:
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).