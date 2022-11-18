«رمال ومساحات خضراء وماء».. طبيعة رائعة وخلابة في نزهة بـ جزيرة الشراع جدة

تواصل- فريق التحرير:

“جزيرة الشراع جدة”.. مع ضغوطات الحياة والعمل، يبحث البعض عن أماكن يمكن أن يقضي فيها يوم الإجازة، خاصة رفقة عائلته، حيث يحاول الخروج من الروتين اليومي وضغوط العمل ليوم يُنفّس فيه عن نفسه وأطفاله.

وفي هذه الفقرة التي تقدمها صحيفة “تواصل”، يوم الجمعة من كل أسبوع، لكل قرائها الكرام، والتي نرشح لكم فيها أحد الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها غرضك وتقضي فيها وقتًا جميلًا يساعدك على الاستجمام والترفيه.

نقدم لكم اليوم نزهة لـ جزيرة الشراع في جدة، والتي تتيح لك التمتع بمناظر طبيعية رائعة وأجواء خلابة تجمع بين ثلاثي الطبيعة الرمال والماء والمساحات الخضراء.

جزيرة الشراع بجدة

تم بناء جزيرة الشراع جدة في عام 2000 في شبه جزيرة اصطناعية بجوار الشعاب المرجانية.

في مركز الترفيه الخاص بجزيرة الشراع تقام العديد من الأنشطة أي سيتمكن أطفالك من حضور العديد من العروض للأطفال إضافة إلى برنامج تعليمي رائع.

مساحات خضراء

يوجد في جزيرة الشراع، المساحات الخضراء الواسعة التي تجعل كل من يزورها يستمتع بجمالها الرائع، كما أن بها العديد من الألعاب المائية التي تجذب المواطنين والسياح من جميع الأعمار، فيقبل عليها الأطفال قبل الكبار.

كما أن هناك مجموعة من المسابح التي يمكن استخدامها لممارسة رياضة السباحة في أي وقت، كما توجد منطقة رملية يمكن للأطفال أن يستمتعوا بالشمس عليها.

أهم 5 أنشطة في جزيرة الشراع جدة

1- مسبح الأطفال

يعد حوض السباحة الخاص بالأطفال أحد أفضل مناطق الجذب في جزيرة الشراع جدة و يضم العديد من المنزلقات ونافورات المياه لتزويد أطفالك بيوم مليء بالإثارة والمغامرة.

2- منطقة الرمل

يستمتع الأطفال باللعب بالمياه والرمال، وهذا ما سيجدونه في منطقة الرمل أين يمكنهم بناء القلاع من خلال منطقة اللعب الرملية المحمية للأطفال مع ملعب مدرج.

3- أنشطة ثقافية

من المؤكد أن أطفالك سيتمتعون بالدمى التي تروي القصص ، وتطلق الأسئلة التي تستهدف ذكاء الأطفال للتفاعل معهم، كما سيتم منح الأطفال كتب التلوين المجانية وأقلام الرصاص.

4- متجر الهدايا

لا تنسى أن تقوم بزيارة متجر الهدايا للحصول على بعض الهدايا التذكارية و المقتنيات و الديكورات لجعل زيارتك تجربة لا تُنسى.

5- تناول الطعام في مطعم الجزيرة

يمكنك الاستمتاع في مطعم الجزيرة بقائمة تضم جميع أنواع الطعام خاصة وجبة الهامور الرائعة.

في المطعم ، يمكن استبدال تذاكر الدخول بوجبات الطعام.

لا يحظى مطعم الجزيرة بشعبية لوجباته اللذيذة فحسب ، بل لأنه يتمتع بمناظر جميلة مطلة على الخليج أيضًا.

عرض الأسعار

تذكرة دخول الاطفال

– العمر من 2 الي 10 سنوات.. السعر 50 ريال للطفل

يقدم معها هذه الفترة وجبة مجانية على التذكرة لكل طفل

عبارة عن: ناجت أو برجر مع بطاطس + عصير

المواعيد خلال إجازة نصف العام

من 2 بعد الظهر إلي 3 صباحا

المواعيد خلال باقي العام

من 2 ظهرًا إلى 2 صباحًا.

موقع جزيرة الشراع جدة

العنوان: طريق الكورنيش، الشاطئ، جدة 23612، وللوصول عبر خرائط جوجل اضغط هنا