الكويت.. ضربة برق تتسبب في حريق ضخم بمحمية الجهراء

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اندلع حريق في محمية الجهراء بالكويت، حيث تكافح فرق الإطفاء الحريق الذي اندلع بسبب ضربة برق جاءت على أشجار المحمية.

ونشرت وسائل إعلام كويتية صورا ومقاطع فيديو لرجال الدفاع المدني وهم يحاولون إطفاء الحريق.

وكانت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام قد ذكرت قبل يوم أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق منجرة في سرداب عمارة بمنطقة المهبولة.

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز المنقف والفحيحيل إلى موقع الحادث وعند الوصول باشرت الفرق بعملية إخلاء العمارة من السكان ومكافحة الحريق الذي تم إخماده من دون وقوع أي إصابات.

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