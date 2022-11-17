الخميس، ٢٣ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٧ نوفمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الكويت.. ضربة برق تتسبب في حريق ضخم بمحمية الجهراء
شاهد.. ماذا فعل «كبش» مع عامل بمزرعة للأغنام
اقتحام محلات تابعة للحرس الثوري وتوزيع أموالها على الإيرانيين
وظائف شاغرة لدى شركة علم لأمن المعلومات.. التفاصيل ورابط التقديم
هطول أمطار رعدية على رفحاء وتيماء
السطو مستمر.. عصابات تسلب البريطانيين تحت تهديد السلاح

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الكويت.. ضربة برق تتسبب في حريق ضخم بمحمية الجهراء

الكويت.. ضربة برق تتسبب في حريق ضخم بمحمية الجهراء

الكويت.. ضربة برق تتسبب في حريق ضخم بمحمية الجهراء
١٢:١٢:٥٩ ص، الجمعة، ٢٤ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
0

تواصل: فريق التحرير:

اندلع حريق في محمية الجهراء بالكويت، حيث تكافح فرق الإطفاء الحريق الذي اندلع بسبب ضربة برق جاءت على أشجار المحمية.

ونشرت وسائل إعلام كويتية صورا ومقاطع فيديو لرجال الدفاع المدني وهم يحاولون إطفاء الحريق.

وكانت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام قد ذكرت قبل يوم أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق منجرة في سرداب عمارة بمنطقة المهبولة.

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز المنقف والفحيحيل إلى موقع الحادث وعند الوصول باشرت الفرق بعملية إخلاء العمارة من السكان ومكافحة الحريق الذي تم إخماده من دون وقوع أي إصابات.

انقلاب شاحنة تحمل أسطوانات غاز بـ«الجهراء».. والمدني يباشر (صور)

الكلمات الدلالية:
الدفاع المدني الكويت حريق ضخم ضربة برق محمية الجهراء

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. الحياة في الرياض قبل 70 عاماً

بالصور.. الحياة في الرياض قبل 70 عاماً

٠٩:٠٩ ص، الأثنين، ٣٠ يناير ٢٠١٧
ضمن 11 منشأة.. إغلاق مطاعم ومقاهٍ شهيرة في الرياض (صور)

ضمن 11 منشأة.. إغلاق مطاعم ومقاهٍ شهيرة في الرياض (صور)

٠٣:٤٠ م، الأحد، ٢٧ ديسمبر ٢٠١٥
بالفيديو.. استمرار أعمال الإزالة والتطوير في حي المسورة بالعوامية

بالفيديو.. استمرار أعمال الإزالة والتطوير في حي المسورة بالعوامية

١٠:٠٠ ص، الأربعاء، ٢٤ مايو ٢٠١٧
جمرك جسر الملك فهد يُحبط تهريب 358 زجاجة خمر داخل إطار مركبة

جمرك جسر الملك فهد يُحبط تهريب 358 زجاجة خمر داخل إطار مركبة

٠٣:٢٣ م، الخميس، ٠٩ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *