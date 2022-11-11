الآن.. انطلاق مظاهرات ليلية في طهران ومناطق مختلفة من إيران

تواصل – فريق التحرير:

انطلقت منذ قليل مظاهرات ليلية واسعة في العاصمة الإيرانية طهران ومناطق مختلفة من شرق وغرب البلاد.

مظاهرة ضخمة انطلقت في محافظة كردستان

وحسب « إيران إنترناشيونال»، فإن مظاهرة ضخمة انطلقت في مدينة سنندج مركز محافظة كردستان غربي إيران.

المحتجون يهاجمون محتجين مقرًا للباسيج شمال طهران

وأظهر مقطع فيديو من طهران أن محتجين هاجموا مقرا للباسيج في منطقة سعادت آباد شمالي العاصمة الإيرانية، مستخدمين في ذلك زجاجات المولوتوف.

قطع الطريق التجاري لمدينة «سرباز»

وقام محتجون بقطع الطريق التجاري لمدينة «سرباز» في محافظة بلوشستان، جنوب شرقي إيران، بعد إشعال إطارات السيارات وسط الطريق.

وذكرت وكالة رويترز أن مسودة قرار تم توزيعها بين 35 دولة من أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنه من المقرر أن يعقد الاجتماع القادم للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأربعاء المقبل.

كما قام داعمون للانتفاضة الشعبية في إيران بوضع جثتين رمزيتين أمام السفارة الإيرانية في مدينة لاهاي، عاصمة هولندا، منددين بالقمع والإجرام الذي تمارسه السلطات الإيرانية بحق شعبها المنتفض منذ نحو شهرين.

النظام الإيراني يواصل الانتهاك السافر لحقوق الإنسان

وفي بيان له، أكد منتدى القلم الأمريكي أن النظام الإيراني يواصل الانتهاك السافر لحقوق الإنسان بما فيها التعذيب الممنهج في السجون وإصدار أحكام قاسية وسريعة، منوها إلى أن ذلك يمثل تهديدًا على حياة الكتاب والنشطاء الحقوقيين.

رسالة لأكثر من مليون شخص من 220 دولة

وقبل ساعات، أعلنت منظمة العفو الدولية أنها سلمت رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة لأكثر من مليون شخص من 220 دولة ومنطقة في العالم يطالبون فيها بإنشاء آلية دولية مستقلة من قبل هذا المجلس الأممي، بهدف النظر في جرائم النظام الإيراني.

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