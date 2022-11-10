تعرف على المناطق الأعلى والأقل استهلاكًا للمياه
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كشف تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة استحواذ الأغراض الزراعية على النصيب الأكبر من طلبات المياه، حيث بلغ إجمالي الطلب على المياه للأغراض الزراعية 11.4 مليار م³.
وحسب صحيفة الوطن، فقد انخفضت طلبات المياه للأغراض الحضرية في المملكة العام الماضي 2021 مقارنة بعام 2020، حيث بلغ إجمالي طلبات المياه لتلك الأغراض 3556 م³ مقابل 3629 العام الماضي، في وقت ارتفع عدد الآبار إلى 8819 مقابل 8725 في 2020، وبلغ إجمالي أطوال أنابيب شبكات المياه 126.440.04، وعدد التوصيلات المنزلية الخاصة بالمياه 2.408.603.
المناطق الأكثر متوسط استهلاك يومي
الرياض: 348 لترا
الشرقية: 342 لترا
المدينة والشرقية: 311 لترا
مكة: 246 لترا
حائل: 243 لترا
المناطق الأقل معدل استهلاك يومي
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عسير: 127 لترا
نجران: 148 لترا
جازان: 182 لترا
تبوك: 202 لتر
الباحة: 204 لترات