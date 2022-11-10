تعرف على المناطق الأعلى والأقل استهلاكًا للمياه

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كشف تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة استحواذ الأغراض الزراعية على النصيب الأكبر من طلبات المياه، حيث بلغ إجمالي الطلب على المياه للأغراض الزراعية 11.4 مليار م³.

وحسب صحيفة الوطن، فقد انخفضت طلبات المياه للأغراض الحضرية في المملكة العام الماضي 2021 مقارنة بعام 2020، حيث بلغ إجمالي طلبات المياه لتلك الأغراض 3556 م³ مقابل 3629 العام الماضي، في وقت ارتفع عدد الآبار إلى 8819 مقابل 8725 في 2020، وبلغ إجمالي أطوال أنابيب شبكات المياه 126.440.04، وعدد التوصيلات المنزلية الخاصة بالمياه 2.408.603.

المناطق الأكثر متوسط استهلاك يومي

الرياض: 348 لترا

الشرقية: 342 لترا

المدينة والشرقية: 311 لترا

مكة: 246 لترا

حائل: 243 لترا

المناطق الأقل معدل استهلاك يومي

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عسير: 127 لترا

نجران: 148 لترا

جازان: 182 لترا

تبوك: 202 لتر

الباحة: 204 لترات