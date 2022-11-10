بـ 36 ألف عسكري و30 سفينة و370 طائرة.. أمريكا واليابان تبدآن تدريبات عسكرية

تواصل – وكالات:

أطلقت قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش الأمريكي، اليوم الخميس، مناورة «السيف كين» المشتركة، لممارسة إجراءاتٍ للدفاع عن الجزر النائية في الأرخبيل الياباني.

26 ألف جندي من القوات البرية والبحرية والجوية

وأوضحت وزارة الدفاع اليابانية، أنه سيشارك نحو 26 ألف جندي من القوات البرية والبحرية والجوية في التدريبات من الجانب الياباني، وسيشارك نحو 10 آلاف عسكري من الجانب الأمريكي، من بينهم أفراد من فرقة الفضاء.

20 سفينة يابانية و10 سفن أمريكية و370 طائرة

وأضافت – حسب «سبوتنيك»- أنه ستشارك 20 سفينة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية و10 سفن أمريكية، بالإضافة إلى 250 طائرة يابانية و120 طائرة أمريكية، بما في ذلك طائرة «أوسبري تيلتروتور» في المناورات.

4 سفن وطائرتان من أستراليا وبريطانيا وكندا

وأكدت أن أربع سفن وطائرتين من القوات المسلحة الأسترالية وكندا والمملكة المتحدة ستنضم إلى الجيش الأمريكي والياباني خلال التدريبات، التي يتضمن سيناريوهات ممارسة الدفاع عن جزر توكونوشيما النائية في محافظة كاجوشيما، وأن التدريبات ستستمر حتى 19 من نوفمبر الجاري.

العملية الحالية هي السادسة عشرة على التوالي

وفي بيان لها قالت القيادة اليابانية المشتركة، إن التدريبات العملية الحالية هي السادسة عشرة على التوالي، وأنه تمت دعوة مراقبين من أستراليا وكندا وفرنسا والهند ونيوزيلندا والفلبين وكوريا الجنوبية وبريطانيا العظمى وحلف الناتو.

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