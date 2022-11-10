«الدفاعات الأوكرانية» تعترض 5 مسيرات إيرانية شرق ووسط البلاد

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أن الدفاعات الجوية اعترضت 5 مسيرات إيرانية الصنع شرق ووسط البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أنها نقلت قواتها من خيرسون إلى نقاط أكثر أهمية، مشيرة في الوقت نفسه أن موسكو لا تزال مستعدة للتفاوض مع كييف مع مراعاة الحقائق في الوقت الراهن.

استمرار عملية انسحاب روسيا من خيرسون

وكشفت وزارة الدفاع البريطانية، أنه من المرجح استمرار عملية انسحاب روسيا من خيرسون أيامًا تحت غطاء المدفعية، مؤكدة أن روسيا واجهت ضغوطًا في إبقاء قواتها على الضفة الغربية لنهر دنيبرو بخيرسون، وأنها دمرت أثناء انسحابها العديد من الجسور، ومن المرجح زراعة روسيا ألغامًا لإبطاء تقدم القوات الأوكرانية في خيرسون.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول عسكري أمريكي أنه يجب اغتنام فرص التفاوض بين الجانبين الروسي والأوكراني، مشيرًا إلى أن التقديرات تفيد بمصرع وإصابة أكثر من 100 ألف جندي روسي ومثلهم عند أوكرانيا.

بايدن: أمريكا لم تقدم لأوكرانيا شيكًا على بياض

فيما صرح الرئيس جو بايدن بأن الدعم الأمريكي لأوكرانيا سيستمر، وأن أمريكا لم تقدم لها شيكًا على بياض حيث تم رفض عدد من طلباتها، لافتًا إلى أن الروس انتظروا نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس ليعلنوا انسحابهم من خيرسون، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل مواجهة العدوان الروسي ضد أوكرانيا.

وزير الدفاع الروسي يأمر بانسحاب القوات الروسية

وفي وقت سابق، أمر وزير الدفاع الروسي بانسحاب القوات الروسية إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في أوكرانيا، مؤكدًا بدء سحب القوات الروسية من خيرسون إلى الضفة اليسرى من النهر.

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