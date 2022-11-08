شاهد.. شاب إيراني يهاجم «معممًا» ويطرحه أرضًا ويكيل له اللكمات

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوم شاب إيراني على أحد الملالي المعممين، حيث طرحه أرضًا ووجه له اللكمات وسط الشارع في مدينة سبزوار.

سباق على طرح عمائم المعممين في إيران

ويتسابق شباب إيران الغاضبون، في إسقاط عمائم المعممين من رجال الملالي في مختلف أنحاء البلاد، وتوالت عبر منصات السوشيال ميديا، عشرات المقاطع، توثق ما يحدث للعمائم.

كسر شوكة الملالي

وتظهر الفيديوهات أكثر مما تحمله الصورة، فهي تعبر عن سقوط هيبة الملالي ونظامهم لدى الشارع الإيراني، وتفسخ عرى النظام الحاكم، وانهيار قوته وشوكته المتسلطة على الإيرانيين.

في الوقت نفسه، وجهت السلطة القضائية الإيرانية، التهم إلى 1024 شخصًا من المتظاهرين السلميين في محافظة طهران، بأنهم على صلة بأعمال شغب.

استمرار الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران

في حين استمرت الاحتجاجات في أنحاء مدن ومحافظات إيران والأحواز، للشهر الثاني على التوالي، والتي أشعلها مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد عناصر شرطة الأخلاق في أحد مراكزها الأمنية.

مقتل متظاهر وإصابة 20 واعتقال 70

وفقًا للتقارير التي تلقتها «إيران إنترناشيونال»، قُتل شخصان، وأصيب أكثر من 20 آخرين، واعتقل قرابة 70 شخصًا في «بانه»، غربي إيران، قبل أسبوعين خلال الاحتجاجات.

وليلة أمس، احتشدت مجموعة من المعلمين الإيرانيين الشاغلين لوظائفهم والمتقاعدين، أمام منظمة التخطيط والميزانية في طهران، من أجل مزاياهم ومطالبهم النقابية.

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فيما أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن النظام الإيراني يريد أن يربط هذه الاحتجاجات بنا ليوجه اللوم إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن سبب استمرار الاحتجاجات هو أن لدى الشعب الإيراني شعور قوي بأن النظام يحرمهم من حقوقهم ورغباتهم.