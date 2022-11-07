سباق على طرح عمائم المعممين في إيران.. هل اقترب سقوط نظام الملالي

تواصل – فريق التحرير:

يتسابق شباب إيران الغاضبون، في إسقاط عمائم المعممين من رجال الملالي في مختلف أنحاء البلاد، وتوالت عبر منصات السوشيال ميديا، عشرات المقاطع، توثق ما يحدث للعمائم.

كسر شوكة الملالي

وتظهر الفيديوهات أكثر مما تحمله الصورة، فهي تعبر عن سقوط هيبة الملالي ونظامهم لدى الشارع الإيراني، وتفسخ عرى النظام الحاكم، وانهيار قوته وشوكته المتسلطة على الإيرانيين.

في حين استمرت الاحتجاجات في أنحاء مدن ومحافظات إيران والأحواز، للشهر الثاني على التوالي، والتي أشعلها مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني على يد عناصر شرطة الأخلاق في أحد مراكزها الأمنية.

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عقوبات دولية على طهران

وتتزامن مع الاحتجاجات المشتعلة في شوارع إيران، تصريحات دولي بفرض عقوبات على طهران، فيما أعلنت الحكومة الألمانية، أن هناك حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران يتم إعدادها حاليًا، بسبب استخدام العنف ضد المرأة والمتظاهرين السلميين.

رسالة موجهة إلى أساتذة الجامعة

وقّع قرابة 600 أستاذ جامعي ومعهد بحثي في ​​إيران على بيان يطالب بإلغاء جميع الأوامر ضد الحقوق المدنية على الطلاب و الإفراج دون قيد أو شرط عن المعتقلين.

يأتي هذا بعدما أعلن طلاب جامعة كيلان، شمالي إيران، في رسالة موجهة إلى أساتذة الجامعة قالوا فيها: «نتمنى أن يبقى فيكم شيء من الإنسانية والشرف وأن تفضلوا الشرف على المصالح وأن تخرجوا عن صمتكم»، حسب «إيران إنترناشيونال».

احتجاجات مريوان تتواصل

تستمر احتجاجات مريوان في التصاعد، لليوم الثاني على التوالي، ونزل مواطنون محتجون إلى الشوارع، وجرت اشتباكات بين عناصر الأمن والمتظاهرين، وشهدت إطلاق الذخيرة الحية على المدنيين العزل.

وأشعل متزاهرون النار، في مقرات تابعة للباسيج، في مريوان، واستمرت المظاهرات الليلية التي شارك فيها شباب إيران وشيوخها، اعتراضا على القمع وتقييد الحريات.

304 قتلى بينهم أطفال

قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أمس، إن عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد تجاوز 304 قتلى، فيما صرح محمود أميري المقدم، مدير المنظمة، أن الضحايا بينهم 41 قاصرا، و24 امرأة، منذ بداية الاحتجاجات التي انطلقت في سبتمبر الماضي.

وأضاف أن مظاهرات أمس الجمعة، فقط، شهدت مقتل 16 متظاهرا على الأقل في محافظة سيستان وبلوشستان.