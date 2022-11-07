تعرف على السبب.. «ماسك» يُهدد بوقف دائم لهذه الحسابات على «تويتر»

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هدد الملياردير الأمريكي والمالك الجديد لـ «تويتر»، إيلون ماسك، بوقف دائم لجميع الحسابات التي تنتحل صفة شخصيات أخرى.

1.3 مليون مستخدم يُعلّقون حساباتهم

وحسب مراقبين، فإن سياسة ماسك بدت لا تُرضي الكثيرين من المستخدمين لتويتر، فقام مئات الآلاف من هؤلاء بتعطيل حساباتهم على المنصة.

وكشفت بيانات منصة ««Bot Sentinel التي تتعقب عدد الحسابات على منصة التواصل الاجتماعي تويتر عبر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أن المنصة فقدت أكثر من 1.3 مليون حساب منذ استحواذ إيلون ماسك على الشركة.

وأشار بعض الخبراء إلى أن السبب في تعليق هذه الحسابات وتعطيلها من قبل مستخدميها يرجع إلى انزعاج الناس من شراء ماسك لـتويتر، وأن تلك الخطوة هي بمثابة احتجاج من جانبهم.

وتشير البيانات الدقيقة أن 900 ألف مستخدم اتجه لتعطيل حسابه على المنصة منذ استحواذ ماسك على الشركة، بينما تم تعليق 497 ألف حساب، على مدار الفترة من 27 أكتوبر وحتى الأول من نوفمبر.

يخطط لجعل رواد «تويتر» يكسبون المال

وأكد ماسك، إنه يخطط لجعل رواد شركة تويتر يكسبون المال كما يحدث في بعض التطبيقات الأخرى عبر الإنترنت.

يذكر أن شبكة «فوكس نيوز»، كشفت أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك المالك الجديد لشركة «تويتر»، قرر طرد 50% من الموظفين.

ماسك تخلص من 3700 موظف

وأوضحت نقلًا عن مصادر، أن ماسك تخلص من نصف الموظفين في تويتر وعددهم 3700 موظف، واصفًا الشركات التي علقت إعلاناتها في تويتر بـ«جماعات الضغط ضد حرية التعبير، حسب «العربية».

وكان ماسك قد استكمل استحواذه على «تويتر» الأسبوع الماضي مقابل 44 مليار دولار، ليبدأ سلسلة من الإجراءات والقرارات المثيرة للجدل أبرزها تسريح 50% من الموظفين.

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