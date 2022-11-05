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مختطفة تنهي حياتها في سجون الحوثي من هول التعذيب

مختطفة تنهي حياتها في سجون الحوثي من هول التعذيب

مختطفة تنهي حياتها في سجون الحوثي من هول التعذيب
١٠:٢٢:٥٢ م، السبت، ١١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تناقلت وسائل إعلام يمنية واقعة صادمة، حيث أقدمت مختطفة في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية على إنهاء حياتها.

وأضافت وسائل الإعلام أن المختطفة أقدمت على ذلك بسبب التنكيل والتعذيب الذي تتعرض له داخل السجن.

ونقلت الناشطة الحقوقية، نورا الجروي أن السجينة عائشة المطري أقدمت على إنهاء حياتها الأربعاء الماضي بسبب تنكيل وتعذيب مستمر تتعرض له من قبل قيادية حوثية تدعى أم الكرار.

وأوضحت أن المليشيا التكتم على الخبر، وأن قسم النساء بالسجن المركزي بصنعاء يكتظ بمئات السجينات اللاتي يواجهن شتى صنوف التعذيب والترهيب وما يحدث فيه كارثه إنسانية.

يذكر أن تقارير حقوقية ذكرت أن ميليشيا الحوثي اختطفت 1714 امرأة يمنية خلال الفترة من 2014 وحتى 2022.

ونوهت أنها تمارس ضد المختطفات التعذيب الجسدي والضرب بالعصي، والأسلاك الكهربائية، والصعق الكهربائي، وإيقاف التنفس بالخنق، والإهانة، والتعذيب اللفظي والتحقير، والصفع، والإجبار على الاعتراف بتهم لم ترتكب.

كما دعت منظمات حقوقية ميليشيا الحوثي بالإفراج عن جميع النساء المختطفات والإفصاح عن أماكن النساء المخفيات قسراً والإفراج عنهن فوراً.

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