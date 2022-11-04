«أوامر بوتين ».. 3200 دولار للجنود المقاتلين في أوكرانيا

تواصل – فريق التحرير:

صرح الكرملين الروسي، الخميس، إن الرئيس فلاديمير بوتين، أمر بصرف 195 ألف روبل، أي ما يعادل 3200 دولار، مرة واحدة للجنود المتعاقدين، والذين تم استدعاؤهم للقتال في أوكرانيا.

انتهاء التعبئة الجزئية واعتقال محتجين

وأنهت موسكو، الأسبوع الماضي، حملة “التعبئة الجزئية” لنحو 300 ألف من جنود الاحتياط، لكنها أقرت، في الوقت نفسه، بأن مشاكل شابتها.

واعتقل أكثر من ألفي شخص في احتجاجات وسط حالة استياء عامة بسبب استدعاء رجال للقتال على الرغم من أنه ينبغي إعفاؤهم لأسباب طبية وكذلك بسبب افتقارهم إلى أي خبرة عسكرية.

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160 ألف روبل للجنود المتعاقدين

ويعد الحد الأدنى للأجر الشهري الذي يعرض على الجنود المتعاقدين هو 160 ألف روبل (2700 دولار)، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف متوسط الأجور في روسيا.

تدمير 278 طائرة حربية روسية

ميدانيا، قال الجنرال فاليري زالوجني، القائد العام للجيش الأوكراني، الخميس، إن القوات الأوكرانية دمرت 278 طائرة حربية روسية خلال ثمانية أشهر من القتال، موضحاً أن ذلك يتجاوز مثلي عدد الطائرات الحربية التي خسرها الاتحاد السوفييتي في تدخله العسكري في أفغانستان بين عامي 1979 و1989.