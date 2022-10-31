توقعات باستمرار تقلبات سوق النفط.. وتخوف من يوم 5 ديسمبر

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كشف محللون نفطيون عن استمرار تقلبات أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الجاري، بعدما أغلقت أسواق النفط تعاملاتها في الأسبوع الماضي على انخفاض بسبب تجدد الإغلاق في الصين في إطار سياسة “صفر كوفيد”، بحسب “الاقتصادية”.

ورغم ذلك، حققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية مدعومة من توقعات شح الإمدادات بعد خفض إنتاج “أوبك +”، وترقب تطبيق الحظر الأوروبي على النفط الخام الروسي في ديسمبر المقبل.

وأوضحوا أن هناك حالة من عدم اليقين تحيط بتأثير الحظر الغربي وتطبيق سقف أسعار على صادرات النفط الخام الروسي بدءًا من 5 ديسمبر المقبل، ما قد يؤدي إلى توقف شهية الصين والهند لشراء الخام الروسي.

تخوفات من يوم 5 ديسمبر

وأشاروا إلى أن مصافي التكرير ومشتري الخام من هذه الأسواق الآسيوية الرئيسة للنفط الروسي غير متأكدين مما سيحدث بعد 5 ديسمبر المقبل.

وأضاف المحللون أن مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يعملان معا حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل سقف السعر الذي من المقرر تنفيذه مع حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسية المنقولة بحرًا في 5 ديسمبر ومنتجات النفط الروسية في 5 فبراير من العام المقبل.

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