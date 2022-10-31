الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
توقعات باستمرار تقلبات سوق النفط.. وتخوف من يوم 5 ديسمبر
خبير: سوء النوم يسبب أمراض القلب التاجية
دراسة: قلة التعرض للشمس يزيد خطر الوفاة
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر للمشاة في الهند إلى 132 قتيلاً
طالب يدخن سجائر داخل الفصل.. ومغردون: أهان العلم والمعلم
«الأرصاد» يتوقع ظهور السحب الرعدية مع رياح نشطة على هذه المناطق

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

توقعات باستمرار تقلبات سوق النفط.. وتخوف من يوم 5 ديسمبر

توقعات باستمرار تقلبات سوق النفط.. وتخوف من يوم 5 ديسمبر

توقعات باستمرار تقلبات سوق النفط.. وتخوف من يوم 5 ديسمبر
٠٨:٠٥:٠٩ ص، الإثنين، ٦ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف محللون نفطيون عن استمرار تقلبات أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الجاري، بعدما أغلقت أسواق النفط تعاملاتها في الأسبوع الماضي على انخفاض بسبب تجدد الإغلاق في الصين في إطار سياسة “صفر كوفيد”، بحسب “الاقتصادية”.

ورغم ذلك، حققت أسعار النفط  مكاسب أسبوعية مدعومة من توقعات شح الإمدادات بعد خفض إنتاج “أوبك +”، وترقب تطبيق الحظر الأوروبي على النفط الخام الروسي في  ديسمبر المقبل.

وأوضحوا أن هناك حالة من عدم اليقين تحيط بتأثير الحظر الغربي وتطبيق سقف أسعار على صادرات النفط الخام الروسي بدءًا من 5 ديسمبر المقبل، ما قد يؤدي إلى توقف شهية الصين والهند لشراء الخام الروسي.

تخوفات من يوم 5 ديسمبر 

وأشاروا إلى أن مصافي التكرير ومشتري الخام من هذه الأسواق الآسيوية الرئيسة للنفط الروسي غير متأكدين مما سيحدث بعد 5 ديسمبر المقبل.

وأضاف المحللون أن مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يعملان معا حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل سقف السعر الذي من المقرر تنفيذه مع حظر الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسية المنقولة بحرًا في 5 ديسمبر ومنتجات النفط الروسية في 5 فبراير من العام المقبل.
اقرأ أيضًا:

أسعار النفط تغلق على ارتفاع أسبوعي.. وخسائر على المدى البعيد

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط العالمية النفط تقلبات سوق النفط سعر النفط

مواد ذات صلة

المزيد
طائرة إيرانية تقترب من مقاتلة أمريكية فوق الخليج العربي

طائرة إيرانية تقترب من مقاتلة أمريكية فوق الخليج العربي

٠٨:٥٦ م، الثلاثاء، ٠٨ أغسطس ٢٠١٧
تطور خطير.. هذا ما فعلته روسيا في شحنات الأسلحة الأمريكية والغربية بأوكرانيا

تطور خطير.. هذا ما فعلته روسيا في شحنات الأسلحة الأمريكية والغربية بأوكرانيا

٠٥:٤٣ ص، الثلاثاء، ٢٦ أبريل ٢٠٢٢
غداً.. الرياض تشهد افتتاح المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية

غداً.. الرياض تشهد افتتاح المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية

١١:٤٥ ص، الثلاثاء، ٠٩ يونيو ٢٠١٥
4 طلاب من المملكة يحصلون على أكثر من قبول مباشر بأفضل 100 جامعة عالمية

4 طلاب من المملكة يحصلون على أكثر من قبول مباشر بأفضل 100 جامعة عالمية

٠١:٢٥ م، الأحد، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *