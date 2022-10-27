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وزير المالية: نمو الاستثمار بنسبة 19% في أول 9 أشهر من 2022

وزير المالية: نمو الاستثمار بنسبة 19% في أول 9 أشهر من 2022

وزير المالية: نمو الاستثمار بنسبة 19% في أول 9 أشهر من 2022
٠٢:٠٥:٣٩ م، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير المالية، محمد الجدعان، عن نمو الاستثمار بنسبة 19% في أول 9 أشهر من 2022، مؤكدًا أن “العالم أيقن حقيقة التغييرات والتطور في المملكة”.

وقال الجدعان – وفقًا لـ “العربية” – إنه “يجب ألا نلام على حماية مصالح المملكة وشعبها”، مضيفًا “سنقتنص أي فرصة لإعادة تمويل أي مبالغ تستحق مستقبلاً”.

وتابع الجدعان: “في الربع الأول 2023 سنقوم بدراسة كيفية توزيع الفوائض للعام الحالي”، مشيرًا إلى أن “قطاعنا المصرفي قوي للغاية ولا تحديات أبدًا للسيولة بالقطاع”.

توقعات بآفاق إيجابية للاقتصاد الخليجي

وكان وزير المالية قد توقع آفاقًا إيجابية لدول الخليج العربية خلال السنوات الست المقبلة، على الرغم من الصورة القاتمة التي ترسمها العديد من الأحداث الجيوسياسية حول العالم.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية أمس الأربعاء في اليوم الثاني من مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” (FII)، بنسخته السادسة، المنعقد في العاصمة الرياض على مدى 3 أيام.

ورداً على سؤال خلال الجلسة حول توقعاته، قال الجدعان: “السنوات الست المقبلة ستكون جيدة لدول الخليج العربية”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن “منطقة الشرق الأوسط الأوسع قد تشهد ظروفاً صعبة ودورنا مساعدتها؛ فيما ينبغي أن يتم العمل عالمياً لأجل المزيد من التعاون والتعاضد لتحقيق الاستقرار”.

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الجدعان المالية مؤتمر الاستثمار وزير المالية

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