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برامج قد تتسبب في حظر حسابك نهائيًا بـ «سناب شات» (فيديو)

برامج قد تتسبب في حظر حسابك نهائيًا بـ «سناب شات» (فيديو)

برامج قد تتسبب في حظر حسابك نهائيًا بـ «سناب شات» (فيديو)
٠٢:٢٨:١٤ ص، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني سالم الحربي، من تحميل برامج قد تتسبب في حظر حساب المستفيدين في سناب شات.

وقال الحربي، عبر حسابه في “تويتر”: تجنب تحميل برامج الطرف الثالث، أو تنزيل صور قديمة من هذه التطبيقات والتي يتم إعادة نشرها على أنها حديثة في سناب شات وتتسبب في حظر حسابك”.

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وأشار سالم الحربي، إلى أن خوارزميات سناب تحذف مباشرة حسابك بشكل نهائي في هذه الحالة”.

وفي وقت سابق، حذر الخبير التقني سالم الحربي من خلل فني في تطبيق سناب شات يهدد خصوصية المستخدم ويعرض الدردشات الخاصة للنشر والتداول.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “خلل في سناب يتم من خلاله تصوير الدردشات الخاص عندك بدون ما يأتيك تنبيه أنه أخذ لقطة شاشة”.

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الكلمات الدلالية:
تطبيق سناب شات سالم الحربي سناب سناب شات

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