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الخطوط الجوية تعتزم إدخال 100 طائرة كهربائية للخدمة محليا

الخطوط الجوية تعتزم إدخال 100 طائرة كهربائية للخدمة محليا

الخطوط الجوية تعتزم إدخال 100 طائرة كهربائية للخدمة محليا
١٢:٥٥:٤٠ ص، الخميس، ٢ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أبرمت الخطوط الجوية، الناقل الوطني للمملكة، وشركة ليليوم الألمانية المطورة لأول مركبة جوية عامودية الإقلاع والهبوط eVTOL الكهربائية بالكامل، مذكرة تفاهم بهدف تطوير شبكة وجهات لهذا النوع من الطائرات على مستوى المملكة،

جاء توقيع مذكرة التفاهم خلال ثالث أيام النسخة السادسة من مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة الرياض، وبموجبها تصبح الخطوط السعودية أول شركة طيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تخطط لشراء 100 طائرة من شركة ليليوم، فضلاً عن خدمات الدعم المتجددة سنوياً.

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مميزات طائرة ليليوم النفاثة

وتتميز طائرة ليليوم النفاثة بمعدل انبعاثات كربونية منخفض، مما يجعلها إحدى ممكنات استدامة السفر جواً، واختصار زمن الرحلات الجوية.

وتعتزم “الخطوط الجوية” من خلال شراء قرابة 100 طائرة، إطلاق خدمة متقدمة للربط بين عدد من وجهات السفر عبر هذه الطائرة الكهربائية المتطورة، وستدعمها بمسارات جوية بين المطارات الرئيسية التي تعمل فيها.

وتتمتع الطائرة بمقصورة فريدة تتيح عدة خيارات لترتيب المقاعد، تتسم بمساحات رحبة تلبي احتياجات الضيوف من النخبة المتطلعين لأرقى تجارب السفر.

تبادل الخبرات والدعم

وتعتقد ليليوم أن هذه الميزة ستسهم في رفع الطلب على الطائرات عامودية الإقلاع والهبوط eVTOL، الأمر الذي يضمن الوصول لمستويات الاستدامة التي يتطلع إليها كلا الطرفين.

فيما تعمل الخطوط الجوية الوطنية على دعم ليليوم من خلال توفير كافة الموافقات النظامية اللازمة لتشغيل هذا النوع من الطائرات في السوق المحلية، ومشاركة خبراتها غير المسبوقة في قطاع الطيران مع شركة ليليوم الأول في سوق الطائرات عامودية الإقلاع والهبوط eVTOL بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع النقل الجوي المحلي.

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