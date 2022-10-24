عاجل.. وزير الخارجية: المملكة لها دور رائد في مكافحة الإرهاب

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قال وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة لها دور رائد في مكافحة الإرهاب، وأنها تقف ضد الدول الراعية للإرهاب والداعمة له.

المملكة تدعم كافة الجهود لمكافحة الإرهاب

وأكد، في كلمة بمنتدى دكار للأمن والسلم بالسنغال، أن الدول الراعية للإرهاب تعتبر الفوضى والدمار بيئة خصبة لها وتعرقل جهود التنمية والازدهار، وأن المملكة تؤمن بالعمل الدولي متعدد الأطراف لخلق عالم أكثر عدالة، لافتًا على المملكة تدعم كافة الجهود لمكافحة الإرهاب واجتثاثه من جذوره، وفقًا لـ”العربية”.

المملكة تولي أهمية للأمن الغذائي العالمي

وأوضح في تصريحات له، أن المملكة تولي أهمية للأمن الغذائي العالمي وتأمين سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن المملكة تولي أهمية لتحقيق أهداف قمة باريس للمناخ، وأنها تسعى إلى الوصول إلى الحياد الصفري للكربون عام 2060.

المملكة تولي اهتمامًا بالغًا بقارة إفريقيا

وأضاف أن المملكة تولي اهتمامًا بالغًا بقارة إفريقيا ودفع عجلة التنمية في دولها، كما ترحب بإسهامات الدول الإفريقية لمواجهة التغير المناخي، كما تسعى المملكة لضخ مزيد من الاستثمارات في إفريقيا.