الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
عبر جدارة.. وظائف شاغرة في محافظة جدة
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عبر جدارة.. وظائف شاغرة في محافظة جدة

عبر جدارة.. وظائف شاغرة في محافظة جدة

عبر جدارة.. وظائف شاغرة في محافظة جدة
٠٤:٠٠:٢٩ م، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة محافظة جدة، عن وظائف شاغرة في العديد من التخصصات من خلال منظومة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جداراة)، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1- باحث عمليات موارد بشرية.

2-فني دعم مساعد.

3-محامي مساعد.

4- باحث تطوير موارد بشرية مساعد.

5- فني دعم مساعد.

6- مصمم جرافيك.

7- مهندس بيئة مساعد.

8-مهندس تنسيق مواقع مساعد.

9-مهندس حاسب آلي.

10-مهندس معماري مساعد.

11- باحث تطوير موارد بشرية مساعد.

12- باحث عمليات موارد بشرية.

13-مهندس تخطيط مساعد.

14-مهندس زراعي مساعد.

15- مهندس مدني مساعد.

16- مهندس مساحة مساعد.

آلية التقديم

الدخول على نظام المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

 الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة

-خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس).

-خريجو وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

-الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– يشترط أن يكون سبق له / لها حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (للجنسين) على المرتبة السادسة والسابعة.

-جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

-ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

-الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

رابط وطريقة التقديم: (اضغط هنا).

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أمانة جدة فرص وظائف وظائف شاغرة

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