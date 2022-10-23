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برعاية «تواصل».. حملة «ومن أحياها» للتبرع بالدم تنطلق اليوم بالرياض
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برعاية «تواصل».. حملة «ومن أحياها» للتبرع بالدم تنطلق اليوم بالرياض

برعاية «تواصل».. حملة «ومن أحياها» للتبرع بالدم تنطلق اليوم بالرياض

برعاية «تواصل».. حملة «ومن أحياها» للتبرع بالدم تنطلق اليوم بالرياض
٠١:٢٩:٤٨ ص، الإثنين، ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية التنمية الأهلية بالشميسي، بالتعاون مع المختبر الإقليمي، وبنك الدم بالرياض، وبرعاية صحيفة “تواصل”، حملة “ومن أحياها” للتبرع بالدم.

تنطلق مساء اليوم

وتأتي حملة “ومن أحياها”، ضمن مشروع صحتي ، تحت إشراف وزارة الصحة، وتنطلق اليوم الإثنين، وتتواجد سيارة التبرع بالدم في ممشي حديقة السويدي بالرياض.

وتشمل الحملة عدة مناشط أبرزها:

– ركن جداري تعبيري

– ركن الخط والتلوين

– جوائز للأطفال

– شخصيات كرتونية

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المختبر الإقليمي بنك الدم بالرياض حملة للتبرع بالدم حملة ومن أحياها صحيفة تواصل

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