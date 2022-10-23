برعاية «تواصل».. حملة «ومن أحياها» للتبرع بالدم تنطلق اليوم بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية التنمية الأهلية بالشميسي، بالتعاون مع المختبر الإقليمي، وبنك الدم بالرياض، وبرعاية صحيفة “تواصل”، حملة “ومن أحياها” للتبرع بالدم.

تنطلق مساء اليوم

وتأتي حملة “ومن أحياها”، ضمن مشروع صحتي ، تحت إشراف وزارة الصحة، وتنطلق اليوم الإثنين، وتتواجد سيارة التبرع بالدم في ممشي حديقة السويدي بالرياض.

وتشمل الحملة عدة مناشط أبرزها:

– ركن جداري تعبيري

– ركن الخط والتلوين

– جوائز للأطفال

– شخصيات كرتونية

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