برعاية «تواصل».. حملة «ومن أحياها» للتبرع بالدم تنطلق اليوم بالرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جمعية التنمية الأهلية بالشميسي، بالتعاون مع المختبر الإقليمي، وبنك الدم بالرياض، وبرعاية صحيفة “تواصل”، حملة “ومن أحياها” للتبرع بالدم.
تنطلق مساء اليوم
وتأتي حملة “ومن أحياها”، ضمن مشروع صحتي ، تحت إشراف وزارة الصحة، وتنطلق اليوم الإثنين، وتتواجد سيارة التبرع بالدم في ممشي حديقة السويدي بالرياض.
وتشمل الحملة عدة مناشط أبرزها:
– ركن جداري تعبيري
– ركن الخط والتلوين
– جوائز للأطفال
– شخصيات كرتونية
اقرأ أيضا:
المنصة الوطنية للعمل الخيري تطلق خدمة التبرع بالدم
تذكير..
غداً بإذن الله تنطلق حملة ( ومن أحياها) للتبرع بالدم..
التفاصيل في البروشور المرفق..
الراعي الإعلامي:@twasulnews pic.twitter.com/5IuW0mAUbT
— جمعية التنمية الأهلية بالشميسي (@Shamisi_tanmyeh) October 23, 2022