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شاهد .. لحظة فتح النيران الأوكرانية على طائرة روسية وقفز الطيار منها
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شاهد .. لحظة فتح النيران الأوكرانية على طائرة روسية وقفز الطيار منها

شاهد .. لحظة فتح النيران الأوكرانية على طائرة روسية وقفز الطيار منها

شاهد .. لحظة فتح النيران الأوكرانية على طائرة روسية وقفز الطيار منها
٠٨:٣٣:٢٧ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تعرضت مقاتلة روسية إلى إطلاق نار كثيف من المضادات الأرضية الأوكرانية، ما تسبب في سقوطها بينما قفز الطيار منها.

وأظهر الفيديو، تعرض الطائرة الحربية الروسية من طراز Su-25SM، للقصف بالنيران الأوكرانية، وقفز قائدها منها بواسطة البراشوت، حسب إعلام مختلف.

وسقطت الطائرة الروسية على الأرض وانفجرت، بينما هبط الطيار في وسط الأراضي الزراعية، حسبما أوضح مقطع الفيديو.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الحرب الروسية روسيا سقوط طائرة

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