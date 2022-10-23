شاهد .. لحظة فتح النيران الأوكرانية على طائرة روسية وقفز الطيار منها

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تعرضت مقاتلة روسية إلى إطلاق نار كثيف من المضادات الأرضية الأوكرانية، ما تسبب في سقوطها بينما قفز الطيار منها.

وأظهر الفيديو، تعرض الطائرة الحربية الروسية من طراز Su-25SM، للقصف بالنيران الأوكرانية، وقفز قائدها منها بواسطة البراشوت، حسب إعلام مختلف.

وسقطت الطائرة الروسية على الأرض وانفجرت، بينما هبط الطيار في وسط الأراضي الزراعية، حسبما أوضح مقطع الفيديو.

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