شاهد .. لحظة فتح النيران الأوكرانية على طائرة روسية وقفز الطيار منها
تواصل- فريق التحرير:
تعرضت مقاتلة روسية إلى إطلاق نار كثيف من المضادات الأرضية الأوكرانية، ما تسبب في سقوطها بينما قفز الطيار منها.
وأظهر الفيديو، تعرض الطائرة الحربية الروسية من طراز Su-25SM، للقصف بالنيران الأوكرانية، وقفز قائدها منها بواسطة البراشوت، حسب إعلام مختلف.
وسقطت الطائرة الروسية على الأرض وانفجرت، بينما هبط الطيار في وسط الأراضي الزراعية، حسبما أوضح مقطع الفيديو.
اقرأ المزيد:
أوكرانيا: تدمير 11 مسيرة روسية وإسقاط 3 مسيرات إيرانية جنوب البلاد