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هيئة السوق المالية تبدأ التقديم في التدريب التعاوني

هيئة السوق المالية تبدأ التقديم في التدريب التعاوني

هيئة السوق المالية تبدأ التقديم في التدريب التعاوني
٠١:٣٧:٢٨ م، الأحد، ٢٧ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة السوق المالية عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني COOP لعام 2022م (الترم الدراسي الثاني)، والذي يستهدف طلاب المعاهد والجامعات ممن تتطلب تخصصاتهم الممارسة التطبيقية.

والبرنامج يتضمن التدرّيب بإدارات الهيئة المختلفة (بحسب التخصص)، وتقدم لهم الهيئة (عدة مزايا تنافسية أثناء التدريب) إضافةً إلى دعمهم ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم من البرنامج – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

أهداف البرنامج

-المشاركة في تدريب الكوادر الوطنية وتنميتها.

-مساعدة المتدرب وتأهيله للعمل في أي جهة بعد تخرجه.

التخصصات

-جميع تخصصات إدارة الأعمال.

-جميع تخصصات تقنية المعلومات.

-جميع تخصصات الإعلام.

تخصصات القانون

-الإحصاء.

-إدارة المخاطر.

-الاقتصاد.

معايير القبول

-أن يكون سعودي الجنسية.

-خطاب اعتماد التدريب.

-انتظام كلي.

-معدل دراسي لا يقل عن جيد جداً.

-يخضع العدد لتوفر الأماكن المتاحة.

الأهداف العامة لبرنامج التدريب التعاوني

-تزويد المتدربين بفرصة لإثراء خبراتهم الجامعية من خلال الربط بين الدراسات الأكاديمية وبيئة العمل الفعلية.

-تمكين الكليات والجامعات من تقييم التدريب لطلابهم من خلال تقرير مسار التدريب التعاوني الخاص بالطالب، والإفادات الشفهية، وتقارير تقييم العمل المقدمة من المشرف المباشر للطالب

-تساعد مثل هذه التقييمات الكليات والجامعات على التأكد من فاعلية التدريب الأكاديمي والعملي في إعداد الطلاب لحياتهم العملية المستقبلية.

-إتاحة الفرصة للمشارك لاكتساب معارف و مهارات جديدة تأهله لسوق العمل السعودي.

تفاصيل ورابط التقديم:

للتقديم على برنامج تدريب هيئة السوق المالية، عبر موقع الهيئة الرسمي (اضغط هنا)

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السوق المالية برنامج التدريب التعاوني هيئة السوق المالية هيئة سوق المال

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