تعرف على ممتلكات مارك زوكربيرج.. والتقنيات الفريدة داخل بعض منازله

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يمتلك مارك زوكربيرج العديد من المنازل الفاخرة ويعد واحدًا من أغنى أغنياء العالم، وذلك بحسب صحيفة “ذان صن” البريطانية.

وتبلغ قيمة صافي ثروة “زوكربيرغ” في مؤشر “بلومبيرج” للمليارديرات في سبتمبر الماضي، حوالي 55.3 مليار دولار.

يمتلك 1400 فدان في هاواي

ويمتلك الرئيس التنفيذي لـ”ميتا” أكثر من 1400 فدان في هاواي، وغالبًا ما يشاهد زوكربيرج هناك وهو يمارس أنشطة مثل رمي الرمح وركوب الأمواج.

وإلى جانب هاواي، يمتلك زوكربيرج عدة منازل في كاليفورنيا، أبرزها عقار اشتراه مقابل 7 ملايين دولار في “كريسينت بارك” سنة 2011.

منزل زوكربيرج زُوّد بمساعد ذكي اصطناعي

وزود منزل زوكربيرج بمساعد ذكي اصطناعي، صمم خصيصًا لأجله، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل التي تتعلق بقدراته، كذلك فإن المنزل ذكي، وقادر على تذكير قاطنيه بضرورة القيام بالعديد من المهام.

ولدى زوكربيرج منزلان عملاقان يطلان على بحيرة تاهو، على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من صحراء نيفادا، وتحدثت تقارير أن زوكربيرج أنفق 59 مليون دولار على هذين المنزلين المتجاورين.

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