«أخصائي»: تناول الأرز يوميًا وراء الإصابة بهذا المرض الخطير

تواصل – وكالات

كشف أخصائي التغذية الروسي أليكسي كوفالكوف، أن تناول الأرز بشكل يومي من الممكن أن يتسبب في الإصابة بأمراض خطيرة.

وحذر الخبير في تصريحات لـ «سبوتنيك»، من خطر الإصابة بمرض السكري بسبب تناول الأرز يوميًا.

الخطر الرئيسي للأرز هو احتوائه على النشا

وأوضح أن الخطر الرئيسي للأرز هو احتوائه على نسبة عالية من النشا، وأن هذا النشا يتحول في جسم الإنسان إلى جلوكوز يرفع مستوى السكر في الدم، ما يضطر البنكرياس إلى إفراز كمية كبيرة من الأنسولين، وهي فترة ما قبل الإصابة بمرض السكري.

وأضاف أنه مع الوقت يمكن أن يتطور النوع الثاني من السكري إلى مرض السكري المعتمد على الأنسولين، حيث تظهر هذه المخاطر عندما يتناول الشخص الأرز كل يوم.

وأشار الأخصائي إلى أنه لتقليل هذه المخاطر فإنه ينصح بتناول أنواع مختلفة من الأرز يكون مؤشر نسبة السكر فيها منخفض، لافتًا إلى أن هذا المؤشر منخفض في:

1 – الأرز المعالج بالبخار.

2 – منخفض في أنواع بسمتي.

3 – الأرز المخصص لتحضير البلوف.

وأوصى خبير التغذية، كل من يعاني من ارتفاع مستوى الأنسولين في الدم الامتناع عن تناول الأرز بشكل يومي، أما الأشخاص الذين لا يعانون من هذه المشكلة فيمكنهم تناوله دون خوف وبشكل عادي.