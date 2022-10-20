«العمليات الأمريكية» تستعد للرد على غزو صيني محتمل لتايوان

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دعا رئيس العمليات بالبحرية الأمريكية مايك جيلداي، إلى الاستعداد للرد على غزو صيني محتمل لتايوان.

الجيش الأمريكي مستعد لاحتمال غزو صيني

وأكد في تصريحات له، اليوم، أن السلطات الصينية تخطط لتغزو جزيرة تايوان قبل عام 2027، مطالبًا بأن يكون الجيش الأمريكي مستعدًا لاحتمال غزو صيني لتايوان، حيث يزداد قلق واشنطن بشأن التهديدات ضد الجزيرة.

وحسب صحيفة “فيننشال تايمز”، فقد أوضح أنه على الولايات المتحدة أن تأخذ في الاعتبار أن الصين يمكن أن تتخذ إجراءات ضد تايوان في وقت قريب.

وتأتي تعليقات جيلداي بعد أيام من قول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأن الصين مصممة على متابعة إعادة توحيد الجزيرة وفق جدول زمني سريع.

الصين تحذر واشنطن من التدخل في تايوان

من ناحيتها تدّعي الصين السيادة على تايوان، وتحذر واشنطن من تشجيع القوى المؤيدة للاستقلال في البلاد.

وفي افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني وجه الرئيس شي جين بينغ اللوم إلى الولايات المتحدة لدعمها تايوان؛ حيث اتهم “القوى الخارجية” بتفاقم التوترات عبر مضيق تايوان، وأشار إلى أن الجهات الفاعلة الخارجية ستتحمل اللوم إذا شعرت الصين بأنها مضطرة للهجوم.

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وازداد القلق بشأن النشاط العسكري الصيني بالقرب من تايوان، خاصة في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايبيه في أغسطس، حيث حذر الرئيس جو بايدن في 4 مناسبات الصين من أن الولايات المتحدة ستتدخل للدفاع عن تايوان إذا تعرضت لأي هجوم.