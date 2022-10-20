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«الموارد البشرية»: 6 اشتراطات لغرفة حراس الأمن في المجمعات التجارية

«الموارد البشرية»: 6 اشتراطات لغرفة حراس الأمن في المجمعات التجارية

«الموارد البشرية»: 6 اشتراطات لغرفة حراس الأمن في المجمعات التجارية
٠٧:٣١:٣٤ ص، الخميس، ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  أن هناك 6 اشتراطات يجب توفرها في البيئة الداخلية (الغرفة) لحراس الأمن في المجمعات التجارية وما في حكمها.

6 اشتراطات لغرفة حراس الأمن في المجمعات التجارية

وقالت الوزارة لصحيفة “عكاظ” إن تلك الاشتراطات هي:

-تكييف حار – بارد.

-إسعافات أولية.

-خزانة بقفل لحفظ الأغراض الشخصية.

-كرسي وطاولة خاصة ودورة المياه ومكان الصلاة ويمكن استخدام ما يوفره المجمع التجاري.

-كاميرات مراقبة خارجية ويتم توجيه الكاميرا على نقطة حارس الأمن.

– توفير الحد الأدنى لمساحة غرفة حارس الأمن لعامل واحد أو عاملين، وكلما زاد العدد زادت المساحة

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أصدر قراراً باعتماد اشتراطات بيئة العمل لقطاع الحراسات الأمنية، وتطبيقها على مؤسسات الحراسات الأمنية وشركاتها في القطاع الخاص.

وتمنع الاشتراطات أن يعمل حارس الأمن 5 ساعات متواصلة دون فترة للراحة والصلاة والطعام، على ألا تقل الاستراحة عن نصف ساعة في المرة الواحدة.

كما يجب توفير زي موحد لحراس الأمن في المنشأة، والالتزام بما جاء في الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية، للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري.

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الكلمات الدلالية:
اشتراطات حراس الأمن اشتراطات غرفة حراس الأمن المجمعات التجارية حراس الأمن وزارة الموارد البشرية

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