انتشار حالات الإصابة بالإنفلونزا بين طلاب المدارس.. أطباء يكشفون السبب

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كشف أطباء عن أسباب انتشار حالات الإنفلونزا خلال هذه الفترة من العام، وظهور إصابات بين الكبار والصغار وطلاب المدارس.

وقال طبيب العائلة، الدكتور يحيى كردي، إنه في كل عام تجدد الفيروسات أشكالها، ما يجعلها أكثر مقاومة للتطعيمات والمناعة المكتسبة، وبالتالي يتجدد تكوين ومحتوى التطعيمات.

وأضاف في حديثه لصحيفة “عكاظ” أن الإنفلونزا الموسمية عدوى فيروسية حادة تصيب كافة الأعمار، وتنتقل إلى الجهاز التنفسي عن طريق رذاذ الهواء المحتوي على الفيروس عند العطس أو السعال.

متى تنتشر الإنفلونزا الموسمية؟

ووفق المتحدث، تنتشر الإنفلونزا، في بداية فصل الخريف حتى نهاية الربيع، وتبلغ الإصابات قمتها في فصل الشتاء في شهري أكتوبر وإبريل، وذلك نظراً لبقاء الأشخاص أكثر في منازلهم ما يزيد في تلامسهم وتواصلهم.

ونصح كردي بأخذ تطعيم الإنفلونزا مرة واحدة كل عام مع بداية فصل الخريف، مشيرًا إلى أن لقاح الإنفلونزا أثبت فعاليته إذ يقي 60% تقريباً من حالات العدوى لدى البالغين الأصحاء، وبنسبة بين 50% – 80% للأطفال.

من جانبه، قال طبيب الأسرة الدكتور سليمان كسار، إنه يمكن إعطاء تطعيم الإنفلونزا للأطفال البالغين 6 أشهر فأكثر.

وكشف أن اللقاح المتوفر على هيئة بخاخ للأنف غير مناسب للأطفال المصابين بضعف الجهاز المناعي. والمطلوب مراجعة طبيب الأسرة”.

بدوره، أوضح أخصائي طب الأسرة الدكتور رامي أبو شنب أن فترة العدوى بالإنفلونزا الموسمية تراوح بين يوم واحد قبل ظهور الأعراض إلى 5 – 7 أيام بعدها، ويمكن أن تستمر الأعراض لمدة زمنية أطول عند الأطفال.

ولفت أن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة تظهر لديهم بعض الأعراض، والتي تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 38 مئوية.

وتابع الدكتور رامي أبو شنب أن عوامل الخطورة والفئات الأكثر عرضة هم الأطفال، وكبار السن، والمصابون بالأمراض المزمنة، والحوامل.

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