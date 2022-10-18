الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
11 مطلبًا لإنهاء الثورة على نظام «الخميني»
«الأمن والأمان».. ماذا تعرف عن قرية «كمل نومك» بالسودان؟
نصيحة للآباء.. الصغار سيراقبونك ثم يقلدونك كُن لهم قدوةً صالحة
الكرملين يوضح حقيقة انتهاء التعبئة وموقف «بوتين» الرسمي
«الغذاء والدواء»: 3 طرق للتفريق بين العسل المغشوش والأصلي
«حرمة العبث بالمال العام » النيابة: هذه الممارسات تستوجب السجن وغرامة تصل لـ100 ألف ريال

الرئيسية

 /

الطفل

 /

نصيحة للآباء.. الصغار سيراقبونك ثم يقلدونك كُن لهم قدوةً صالحة

نصيحة للآباء.. الصغار سيراقبونك ثم يقلدونك كُن لهم قدوةً صالحة

نصيحة للآباء.. الصغار سيراقبونك ثم يقلدونك كُن لهم قدوةً صالحة
٠٧:١١:١٦ م، الثلاثاء، ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

يؤكد خبراء التربية، على أهمية أن يكون الآباء والأمهات قدوة للأبناء، خاصة أن الأطفال الصغار، يقلدون الوالدين في كل كبيرة وصغيرة.

وقديماً قال الشاعر

وَيَنشَأُ ناشِئُ الفِتيانِ مِنّا *** عَلى ما كانَ عَوَّدَهُ أَبوهُ

وَما دانَ الفَتى بِحِجىً وَلَكِن *** يُعَلِّمُهُ التَدَيُّنَ أَقرَبوهُ

ويوضح خبراء التربية، أن السلوك الإيجابي للوالدين القدوة الصالحة الحسنة تغرس في الأبناء الأخلاق الحميدة والخصال العالية منذ نعومة أظفارهم.

وفي هذا السياق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة وثقت كيف يقلد الأبناء الصغار آبائهم.

وأظهرت الصورة، رجلاً يصلي وبجواره طفلة صغيرة لم تتجاوز العامين ارتدت الحجاب وسجدت مثلما يفعل والدها.

اقرأ أيضا:

نِعم الأسرة والتربية.. طفل يراجع حفظ آيات من القرآن الكريم لشقيقته(فيديو)

«حسن بيان وطلاقة لسان».. طفل صغير يتحدث العربية الفصحى بمهارة (فيديو)

الكلمات الدلالية:
الآباء الأبناء التربية القدوة الحسنة القدوة الصالحة الوالدين تربية الأبناء

مواد ذات صلة

المزيد
استشاري يحذر من أضرار السمنة على الأطفال.. خطر مقبل

استشاري يحذر من أضرار السمنة على الأطفال.. خطر مقبل

١٢:٥٦ ص، الأربعاء، ٢٠ يوليو ٢٠٢٢
استشاري تغذية يدق ناقوس الخطر: امنعوا أطفالكم من هذه العادة فورًا (فيديو)

استشاري تغذية يدق ناقوس الخطر: امنعوا أطفالكم من هذه العادة فورًا (فيديو)

٠٥:٠١ م، السبت، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢
اسستشاري يوضح سبب عزلة بعض الأطفال في المدرسة.. ويوجه نصيحة للأبوين

اسستشاري يوضح سبب عزلة بعض الأطفال في المدرسة.. ويوجه نصيحة للأبوين

١١:١٤ م، الثلاثاء، ٢٥ يناير ٢٠٢٢
6 واجبات للأسرة تجاه الأبناء لتهيئتهم أثناء فترة الاختبارات

6 واجبات للأسرة تجاه الأبناء لتهيئتهم أثناء فترة الاختبارات

٠٨:١٠ م، الأثنين، ٢٠ يونيو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *