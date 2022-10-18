نصيحة للآباء.. الصغار سيراقبونك ثم يقلدونك كُن لهم قدوةً صالحة

تواصل – فريق التحرير:

يؤكد خبراء التربية، على أهمية أن يكون الآباء والأمهات قدوة للأبناء، خاصة أن الأطفال الصغار، يقلدون الوالدين في كل كبيرة وصغيرة.

وقديماً قال الشاعر

وَيَنشَأُ ناشِئُ الفِتيانِ مِنّا *** عَلى ما كانَ عَوَّدَهُ أَبوهُ

وَما دانَ الفَتى بِحِجىً وَلَكِن *** يُعَلِّمُهُ التَدَيُّنَ أَقرَبوهُ

ويوضح خبراء التربية، أن السلوك الإيجابي للوالدين القدوة الصالحة الحسنة تغرس في الأبناء الأخلاق الحميدة والخصال العالية منذ نعومة أظفارهم.

وفي هذا السياق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة وثقت كيف يقلد الأبناء الصغار آبائهم.

وأظهرت الصورة، رجلاً يصلي وبجواره طفلة صغيرة لم تتجاوز العامين ارتدت الحجاب وسجدت مثلما يفعل والدها.

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