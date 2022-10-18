هل لنجم الوسم أي تأثير في نزول المطر من عدمه؟ “اللحيدان” يُجيب

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قال سماحة الشيخ صالح اللحيدان (رحمه الله): إنه ليس لنجم الوسم أي تأثير في نزول المطر من عدمه.

نزول المطر هو بيد الله عز وجل وحده

وأوضح في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه ليس لنجم الوسم أي تأثير في نزول المطر من عدمه، وأن نزول المطر هو بيد الله عز وجل وحده.

هناك مناطق لا ينزل فيها المطر وقت الوسم

وأضاف أنه من المشهور بين الناس أن المطر ينزل في موسم الوسم أو مع نجم الوسم وغير ذلك، لافتًا إلى أنه في بعض المناطق لا ينزل المطر نهائيًا في الوسم، ما يدل دلالة قاطعة على أن الذي ينزل المطر هو الله وحده لا شريك له.

خبير طقس: الأحد كان أول أيام “الوسم”

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه خبير الطقس عبد العزيز الحصيني: إن يوم الأحد الماضي الموافق 20/ 3/ 1444هـ، كان أول أيام الوسم، حيث تنتظره العرب على أحر من الجمر.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الوسم من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية، وأنه سمي بذلك لأنه يسم الأرض بالاخضرار وسيوله تجرح الأرض فيترك فيها وسومًا من قوة سيوله إذا ما قدر الله فيه أمطارًا.

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وسمي بهذا الاسم لأنه يسم الأرض بالخضرة والنبات، ‏وإذا تتابع الخير والمطر في هذه الفترة يعقبه ربيع مميز ويظهر الفقع (الكمأة).

وحسب خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق، فإن الوسمة هي العلامة التي توضع على الإبل، فالعرب يسمون إبلهم لتمييزهم في المرعى، وكذلك مطر السماء يسم الأرض بالنبات حينما يهطل في تلك الفترة.

الزعاق: “الوسمة” فترة زمنية محدودة

وأضاف، أنه سُمي بذلك من “الوسمة”، وهي فترة زمنية محدودة وقتًا ليست اسمًا لنجم، كحال موسم سهيل، وإذا نزل المطر في هذه الفترة ينبت جميع الحشائش البرية، مشيرًا إلى أنه مع دخول موسم الوسم تنكمش الرطوبة على جميع السواحل، وتنتهي رياح السموم، بينما تهب بين آن وآخر رياح باردة مع برق خفيف.

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