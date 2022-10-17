“حساب المواطن”: سيتم صرف الدعم لكل من استوفى شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق

تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، أنه سيتم صرف الدعم لكل من استوفى شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق.

وأوضح خلال رده على سؤال أحد المستفيدين بـ “تويتر”، أنه سيتم صرف الدعم لكل من استوفى شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق، وأنه وفي حال طرأ أي تغيير على الإفصاح السابق للمستفيد، فعليه التحديث خلال 15 يومًا، وأنه لمعرفة خطوات الإفصاح يرجى زيارة الرابط.

وفي وقت سابق بدأ حساب المواطن، في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 59 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط.

والاثنين الماضي، كشف برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الجديدة، مؤكدًا أنه أودع 3.3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم اليوم.

عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والخمسين 10.2 ملايين مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 133 مليار ريال.

78 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1831 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 88% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.

عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق

وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 293 ألف مستفيد، مشكلين 12% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 89% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 11% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلين 58%، مشيرًا بأن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريالاً للفرد المستقل.

اقرأ أيضًا:

من هو الفرد المستقل في برنامج حساب المواطن ؟