خدمة اليوم.. 5 خطوات للاستعلام عن بيانات المعلمين في المدرسة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات الاستعلام عن بيانات المعلمين في المدرسة، حيث أوضحت وزارة التعليم أنها تقدم هذه الخدمة الإلكترونية لتمكن المستفيد من الاستعلام وعرض وطباعة بيانات المعلمين بالمدرسة، عن طريق عدد من الخطوات:

* الخطوات:

1 – اختر “مستخدم مدير مدرسة”.

2 – انقر على رابط المعلمين.

3 – انقر على رابط شؤون المعلمين.

4 – انقر على أيقونة “بحث”.

5 – اختر المعلم المطلوب استعراض بياناته بالضغط على سجله المدني في القائمة.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “00966114415555 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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