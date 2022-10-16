وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان: نستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا

تواصل- فريق التحرير:

في أول تعليق لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، على اتهام البعض للمملكة بالوقوف مع روسيا بعد قرار منظمة “أوبك+” بتخفيض الإنتاج، أبدى الوزير استغرابه من هذه الاتهامات ورد عليها برد قوي.

وقال الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” نستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا”.

وأضاف :” الجدير بالذكر أن هذه الاتهامات الزائفة لم تأت من حكومة أوكرانيا”.

وتابع وزير الدفاع :” على الرغم من أن قرار أوبك، الذي اتخذ بالإجماع، كان لدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض اتهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا”.

واختتم بالقول :” إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضًا؟”.

نستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا. الجدير بالذكر ان هذه الاتهامات الزائفة لم تأتي من حكومة أوكرانيا. https://t.co/YIz441YinT — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) October 16, 2022