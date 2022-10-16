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وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان: نستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا

وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان: نستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا

وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان: نستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا
٠٧:٤٢:٠٢ م، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

في أول تعليق لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، على اتهام البعض للمملكة بالوقوف مع روسيا بعد قرار منظمة “أوبك+” بتخفيض الإنتاج، أبدى الوزير استغرابه من هذه الاتهامات ورد عليها برد قوي.

وقال الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” نستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا”.

وأضاف :” الجدير بالذكر أن هذه الاتهامات الزائفة لم تأت من حكومة أوكرانيا”.

وتابع وزير الدفاع :” على الرغم من أن قرار أوبك، الذي اتخذ بالإجماع، كان لدوافع اقتصادية بحتة، إلا أن البعض اتهم المملكة بوقوفها بجانب روسيا”.

واختتم بالقول :” إيران كذلك عضو في أوبك، فهل يعني هذا أن المملكة وقفت بجانب إيران أيضًا؟”.

الكلمات الدلالية:
أمريكا الأمير خالد بن سلمان اوبك روسيا وزير الدفاع

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