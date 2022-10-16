الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
خبير طقس: اليوم أول أيام “الوسم”.. 8 ظواهر أرصادية تميزه
بالفيديو.. “الخثلان” يوضح كيفية تعريف اللقطة في الوقت الحاضر
ماذا أفعل في حال التقاعد حتى يستمر الدعم؟.. حساب المواطن يجيب
اليوم.. خادم الحرمين يلقي الخطاب الملكي السنوي لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى
«الجوازات» توضح طريقة إصدار جواز السفر للأطفال عبر «أبشر» (فيديو)
تحذير لمخفضي الوزن.. هذا الأمر قد يحرك الكليتين من مكانهما

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خبير طقس: اليوم أول أيام “الوسم”.. 8 ظواهر أرصادية تميزه

خبير طقس: اليوم أول أيام “الوسم”.. 8 ظواهر أرصادية تميزه

خبير طقس: اليوم أول أيام “الوسم”.. 8 ظواهر أرصادية تميزه
٠٨:٤٨:٣٢ ص، الأحد، ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال خبير الطقس عبد العزيز الحصيني: إن اليوم الأحد 20/ 3/ 1444هـ، هو أول أيام الوسم، حيث تنتظره العرب على أحر من الجمر.

الصورة

* أبرز ظواهر الوسم الأرصادية:

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الوسم من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية، وأنه سمي بذلك لأنه يسم الأرض بالاخضرار وسيوله تجرح الأرض فيترك فيها وسومًا من قوة سيوله إذا ما قدر الله فيه أمطارًا، وأن أبرز ظواهره الأرصادية، هي:

1 – تنبت فيه الكمأة.

2 – يوازي شهرته نجم “سهيل” اليماني.

3 – فيه زيادة ساعات الليل على حساب النهار.

4 – جميل في اسمه وسحابه ومطره وجوه ونباته.

5 – فيه تبدأ المنخفضات بالتأثير على المملكة والخليج.

4 – أيامه 52 يومًا، مع اعتبار النجم الأول من المربعانية منه.

5 – تنبت فيه الأعشاب المتنوعة والجميلة التي تصلح للرعي.

6 – الأجواء فيه نهارًا في ثلثه الأول تميل للاعتدال، والثاني يكون معتدلًا، وآخره يبرد .

7 – يتتبع العرب فيه أخبار الأمطار وذلك لأهمية ذلك عندهم، خاصةً أهل المواشي.

8 – تتغير فيه حركة السحب من الغرب إلى الشرق بعد أن كانت تتحرك من الشرق إلى الغرب.

الصورة

وأشار الحصيني، إلى أن الوسم هو النوء الذي يحل بعد “سهيل” ويأتي بعده المربعانية، وهو ليس نجمًا إنما هو صفة اتصفت بها مجموعة الأيام التي تهطل فيها الأمطار، ونجومه أربعة: “العواء والسماك والغفر والزبانا”.

اقرأ أيضًا:

معلومات عن موسم «الوسمة» وسبب تسميته بـ «عواد البرد»

 

الكلمات الدلالية:
الحصيني المربعانية الوسم حالة الطقس حركة السحب سهيل مواسم الأمطار

مواد ذات صلة

المزيد
مسلمات أمريكيات يتعلمن فنون الدفاع عن النفس بسبب «الإسلاموفوبيا»

مسلمات أمريكيات يتعلمن فنون الدفاع عن النفس بسبب «الإسلاموفوبيا»

٠٥:٤٩ م، السبت، ١٩ ديسمبر ٢٠١٥
أبواق « أبي رغال» تواصل الكذب حول استدعاء سفير المملكة.. و«بخاري» يرد بتغريدة موجعة

أبواق « أبي رغال» تواصل الكذب حول استدعاء سفير المملكة.. و«بخاري» يرد بتغريدة موجعة

٠١:٤٩ م، السبت، ٠٤ يونيو ٢٠٢٢
عسير.. سيارة عاكسة للاتجاه تصطدم بـ«إسعاف» تنقل مسنة وتتسبب في وفاتها

عسير.. سيارة عاكسة للاتجاه تصطدم بـ«إسعاف» تنقل مسنة وتتسبب في وفاتها

١٠:٢٨ م، الخميس، ١٧ أغسطس ٢٠١٧
الدفاع المدني: سقوط طفلة في خزان مياه بجدة حادث «عرضي»

الدفاع المدني: سقوط طفلة في خزان مياه بجدة حادث «عرضي»

٠٤:٥٠ م، الأثنين، ٠٩ نوفمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *