خبير طقس: اليوم أول أيام “الوسم”.. 8 ظواهر أرصادية تميزه

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قال خبير الطقس عبد العزيز الحصيني: إن اليوم الأحد 20/ 3/ 1444هـ، هو أول أيام الوسم، حيث تنتظره العرب على أحر من الجمر.

* أبرز ظواهر الوسم الأرصادية:

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الوسم من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية، وأنه سمي بذلك لأنه يسم الأرض بالاخضرار وسيوله تجرح الأرض فيترك فيها وسومًا من قوة سيوله إذا ما قدر الله فيه أمطارًا، وأن أبرز ظواهره الأرصادية، هي:

1 – تنبت فيه الكمأة.

2 – يوازي شهرته نجم “سهيل” اليماني.

3 – فيه زيادة ساعات الليل على حساب النهار.

4 – جميل في اسمه وسحابه ومطره وجوه ونباته.

5 – فيه تبدأ المنخفضات بالتأثير على المملكة والخليج.

4 – أيامه 52 يومًا، مع اعتبار النجم الأول من المربعانية منه.

5 – تنبت فيه الأعشاب المتنوعة والجميلة التي تصلح للرعي.

6 – الأجواء فيه نهارًا في ثلثه الأول تميل للاعتدال، والثاني يكون معتدلًا، وآخره يبرد .

7 – يتتبع العرب فيه أخبار الأمطار وذلك لأهمية ذلك عندهم، خاصةً أهل المواشي.

8 – تتغير فيه حركة السحب من الغرب إلى الشرق بعد أن كانت تتحرك من الشرق إلى الغرب.

وأشار الحصيني، إلى أن الوسم هو النوء الذي يحل بعد “سهيل” ويأتي بعده المربعانية، وهو ليس نجمًا إنما هو صفة اتصفت بها مجموعة الأيام التي تهطل فيها الأمطار، ونجومه أربعة: “العواء والسماك والغفر والزبانا”.

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