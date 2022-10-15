بعد قتل أطفال السرطان.. اليمن يحمل الحوثي مسؤولية عرقلة وصول الأدوية للمرضى

تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن الحوثي قتل أطفال السرطان بجرعة دواء كيميائي منتهي الصلاحية، مؤكدًا أن اليمن يحمل مليشيا الحوثي مسؤولية عرقلة وصول الأدوية للمرضى.

وفاة أكثر من 18 طفل من مرضى سرطان الدم

وحمل الإرياني، مليشيا الحوثي المسئولية الكاملة عن فاجعة وفاة أكثر من 18 طفل من مرضى سرطان الدم، بعد توزيعها جرعة دواء كيميائي منتهي الصلاحية، تم تكديسه لفترات طويلة في مخازن المليشيا، وحقن الأطفال الضحايا بالجرعة الملوثة في احد المستشفيات بالعاصمة المختطفة صنعاء.

وأوضح في سلسلة تغريدات له على “تويتر”، أن التقارير تؤكد أن مليشيا الحوثي قامت بتوزيع جرعة من الأدوية منتهية الصلاحية، كانت قد حصلت عليها كمساعدة مجانية من منظمة الصحة العالمية وجهات مانحة أخرى، وباعت جزء منها، وخزنت كميات أخرى لفترات طويلة، قبل أن تقوم بالتلاعب بتاريخ الانتهاء، وتوزيعها على المستشفيات.

الحوثي يعرقل وصول الأدوية من المنظمات الدولية

كما حذر من استمرار مليشيا الحوثي في وضع العراقيل أمام وصول الأدوية المقدمة مجانا من المنظمات الدولية لعلاج الأمراض المستعصية بما فيها مرض السرطان، وبيعها في السوق السوداء لجني أرباح طائلة، وفتح المجال لشركات الأدوية المهربة التي يملكها قيادات حوثية، والذي أدى لمضاعفة معاناة المرضى.

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وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق عاجل في الحادثة، وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها، ووقف القيود والتلاعب الذي تمارسه مليشيا الحوثي بالمنح العلاجية، وعمليات تهريب الأدوية الفاسدة ومنتهية الصلاحية عبر شركات يملكها قياداتها.