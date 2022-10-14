7 نصائح لزيادة التركيز الذهني والتحصيل للطلاب خلال الدراسة
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وجه خبراء 7 نصائح لزيادة التركيز الذهني والتحصيل العلمي لدى الطلاب والطالبات في مراحلهم الدراسية.
والنصائح السبع هي:
1-الحصول على فترات راحة متعددة.
2-تخصيص وقت لممارسة الرياضة.
3-مواجهة الأفكار السلبية بالتفاؤل والثقة.
4-ركز على المكاسب ولا تتحسر على الأخطاء.
5-التدرب على التركيز الذهني.
6-الثقة بالنفس وأن هذا الضغط طبيعي.
7-الغذاء السليم والنوم الكافي.
ومؤخرا، وجهت وزارة الصحة، 3 نصائح للطلاب من أجل زيادة التركيز والنشاط والتفوق في الدراسة.
نصائح للطلاب من أجل زيادة التركيز
ووفق الوزارة، فإنه لدراسة أكثر نشاطًا علينا الحرص على الآتي:
1-الوجبات المتوازنة.
2-لا تفوّت وقت النشاط البدني.
3-خذ راحة 10 دقائق بين كل ساعة مذاكرة.
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