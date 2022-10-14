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7 نصائح لزيادة التركيز الذهني والتحصيل للطلاب خلال الدراسة
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7 نصائح لزيادة التركيز الذهني والتحصيل للطلاب خلال الدراسة

7 نصائح لزيادة التركيز الذهني والتحصيل للطلاب خلال الدراسة

7 نصائح لزيادة التركيز الذهني والتحصيل للطلاب خلال الدراسة
٠١:١٨:٣٣ ص، السبت، ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجه خبراء 7 نصائح لزيادة التركيز الذهني والتحصيل العلمي لدى الطلاب والطالبات في مراحلهم الدراسية.

والنصائح السبع هي:

1-الحصول على فترات راحة متعددة.

2-تخصيص وقت لممارسة الرياضة.

3-مواجهة الأفكار السلبية بالتفاؤل والثقة.

4-ركز على المكاسب ولا تتحسر على الأخطاء.

5-التدرب على التركيز الذهني.

6-الثقة بالنفس وأن هذا الضغط طبيعي.

7-الغذاء السليم والنوم الكافي.

ومؤخرا، وجهت وزارة الصحة، 3 نصائح للطلاب من أجل زيادة التركيز والنشاط والتفوق في الدراسة.

نصائح للطلاب من أجل زيادة التركيز

ووفق الوزارة، فإنه لدراسة أكثر نشاطًا علينا الحرص على الآتي:

1-الوجبات المتوازنة.

2-لا تفوّت وقت النشاط البدني.

3-خذ راحة 10 دقائق بين كل ساعة مذاكرة.

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