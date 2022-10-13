تحذير للوالدين والمربين.. عبارات مدمرة لنفسية الأطفال والأبناء

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يحذر خبراء التربية والاستشارات الأسرية من بعض العبارات السلبية التي تسيء لنفسية الطفل، وتؤثر على سلوكه في المستقبل.

ويؤكد الخبراء أن بعض العبارات، قد يكون لها تأثير مدمر على نفسية الطفل، وتجعله ينطوي على نفسه وينعزل عن العالم تماماً.

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ومثال على ذلك بعض العبارات السلبية كالتالي:

– لا تسخري من طفلك: شكله أو أفعاله أو كسله كأن يتم نعت الطفل بصفات تشبهه بالحيوانات، أو التوجه إليه بعبارات تسخر من شكله أو من قلة قدراته، أو وصفه- مثلاً- بالقبيح أو السمين أو الأعرج، أو الفاشل أو الكسول.

– تحذير من مقارنة الطفل بالآخرين: لا تقارني طفلك بأقرانه أو أشقائه

– أسلوب التهديد ووضع الشروط: كأن تقول الأم للطفل مثلاً إنها لن تحبّه إذا قام بهذا التصرف أو ذاك، أو أنها ستحبه أكثر إذا تصرّف كذا أو كذا، وتربوياً لا يصح أن يرتبط حب الوالدين لطفلهما بأي عوامل أخرى.

– نشر أسرار الطفل والسخرية منه: كأن يعلن الوالدان أسرار طفلهما ويفشيان خصوصياته للآخرين؛ مثل: أنه ما زال يتبوّل في السرير، أو أنه قد رسب في اختبار مدرسي ما، أو أنه تصرّف بطريقة معينة من الممكن أن تجعل الآخرين يتندرون به ويسخرون منه.

– لا تنتقدي أخطاء طفلك: جميع الأمهات والآباء يسعون ليكون أبناؤهم على قدر من الخلق الطيب، والذكاء والمهارة، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي الثناء على نتائج أعمالهم.. بدلاً من انتقادهم على أخطائهم، دعي طفلك يكبر بحسناته وأخطائه، ليكون سعيداً ومتوازناً ومستقلاً.

– لا يمكنك فعل أي شيء!، أو أنت لا تستطيع فعل أي شيء.. اجلس مكانك! هذه العبارة تجعل طفلك يستسلم حتى قبل المحاولة.

لماذا لا تكون طبيعياً مثل الآخرين؟: عفواً.. لا تقارني طفلك بإخوته أو زملائه أو أي شخص آخر، هذا التصرف يمكن أن يجعل الطفل يشك في حب والديه له، علاوة على أنه سيبحث عن كيفية الانتقام من الأطفال الذين وقعت مقارنته بهم.. وسيظل مكانه لن يتقدم خطوة.. فهو محبط ويشعر بالغيرة واليأس.

– ‪ من الأفضل أن أفعل ذلك بنفسي: إن حذر الوالدين المفرط وقيامهم بكل شيء بدلاً من الطفل، قد يكون مضراً بالطفل أكثر من عدم الاهتمام به، ويجب عليك تعليمه أن يكون مستقلاً في سن مبكرة، وإلا سيبدأ في التفكير في أنه غير قادر على فعل أي شيء… توقفي ولا تفعلي أي شيء بدلاً منه.

– لقد ارتكبت خطأ مرة أخرى: لا تكرر هذه الجملة، حتى الآباء الودودون يشعرون أحياناً بالحاجة للإشارة إلى الأخطاء التي يرتكبها أطفالهم، إذا فكرت في الأمر، فستجدين أنه من الرائع أن يخطئ طفلك، حيث تشير أخطاؤه إلى أنه يحاول فعل شيء ما ويتعلم من أخطائه.

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