النفط يرتفع بنسبة 2% وبيانات المخزون تزيد حدة التقلبات

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ارتفعت أسعار النفط بنحو 2%، في ختام تعاملات الخميس، حيث أدت المستويات المنخفضة لمخزونات الديزل قبل فصل الشتاء إلى عمليات شراء وحولت مسار الخسائر المبكرة التي أعقبت ارتفاع مخزونات والبنزين التي فاقت التوقعات.

أسعار النفط الآن

وارتفعت العقود الآجلة لخام تسليم ديسمبر 2.12 إلى 94.57 دولار للبرميل، بزيادة 2.29%، وزاد الخام الأمريكي الخفيف 1.84 دولار أو 2.1% إلى 89.11 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت 4.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر إلى 106.1 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو الماضي، مقابل توقعات بانخفاض قدره مليونا برميل.

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تقلبات أسعار النفط

الأمريكية، التي صدرت في وقت متأخر اليوم الخميس، أسواق النفط إلى مزيد من التقلب، حيث كشفت بيانات المخزون الأمريكية عن ارتفاع بأكثر من التوقعات.

وارتفع مخزون النفط الأمريكي الخام في الأسبوع الماضي بحوالي 9.88 مليون برميل مقابل توقعات بارتفاع 1.75 مليون برميل، بينما سجلت المخزونات في الأسبوع قبل الماضي انخفاضًا بواقع 1.356 مليون برميل.