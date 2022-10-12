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بحماية قوات الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
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بحماية قوات الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

بحماية قوات الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

بحماية قوات الاحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
٠٤:٠٢:٠٣ م، الأربعاء، ١٦ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

اقتحم مستوطنون يهود اليوم، باحات المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن أكثر من 190 مستوطناً اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية وطقوساً تلمودية في باحاته.

تضييقات على دخول المصلين للمسجد الأقصى

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حارسين من حراس المسجد الأقصى، بعد الاعتداء عليهما بالضرب، أثناء عملهما في المسجد الأقصى.

كما فرضت شرطة الاحتلال قيوداً على دخول المصلين للمسجد الأقصى، وسط تضييقات على المرابطين المتواجدين داخل المسجد وعلى أبوابه.

وتأتي اقتحامات المستوطنين في ظل دعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم لاقتحام واسع للأقصى خلال ما يسمى بـ”عيد العُرش” اليهودي، خلال أكتوبر الجاري.

وردًّا على تلك الدعوات، أطلقت هيئات ومؤسسات مقدسية دعوات لشد الرحال والربــاط في المسجد الأقصى، في الفترة ما بين العاشر والسابع عشر من أكتوبر الجاري، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، تزداد شراستها في المناسبة الخاصة بدولة الاحتلال، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه.

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الكلمات الدلالية:
اقتحام الأقصى المرابطين المستوطنين المسجد الأقصى قوات الاحتلال

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