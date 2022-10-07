«Sierra».. عملاق أمريكي جديد يخطف أنظار محبي السيارات القوية (فيديو)

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كشفت GMC عن سيارة Sierra الجديدة التي صممت لتكون من بين أبرز مركبات البيك آب الكبيرة المخصصة للطرق الوعرة.

وتتميز السيارة الجديدة على هيكل كبير وتصميم يوحي بالقوة، وزودت بعجلات خاصة بمقاس 20 إنشا وأنظمة تعليق معدّلة تمكنها من اجتياز الطرق الشديدة الوعورة بسهولة، وفق موقع “روسيا اليوم”.

* ممتصات الصدمات

وحصلت السيارة على العديد من التعديلات في شكلها الخارجي والتي تميزها عن مركبات Sierra مثل التصميم الجديد للواجهتين الأمامية والخلفية وممتصات الصدمات والفتحات الجانبية للهيكل.

وتزينت واجهة القيادة فيها بعناصر مميزة من الجلد الفاخر والخشب، وباتت الشاشات على الواجهة تتموضع بشكل عرضي، وجاءت الشاشة قبالة السائق بمقاس 12 بوصة.

أما الشاشة اللمسية في منتصف الواجهة فأصبحت بمقاس 12.3 بوصة.

والسيارة تم تزويدها أيضا بأحدث أنظمة الملتيميديا والصوت، وحصلت على نظام شحن لاسلكي للهواتف، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام الحفاظ التكيفي للمسار على الطرق السريعة، كما جهّزت بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات ترصد كامل محيط هيكلها.

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