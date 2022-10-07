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فحص أدلة يؤكد حدوث «تخريب متعمد» في خط نورد ستريم للغاز
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فحص أدلة يؤكد حدوث «تخريب متعمد» في خط نورد ستريم للغاز

فحص أدلة يؤكد حدوث «تخريب متعمد» في خط نورد ستريم للغاز

فحص أدلة يؤكد حدوث «تخريب متعمد» في خط نورد ستريم للغاز
٠٣:٠٣:٤٤ ص، الجمعة، ١١ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال ماتس ليونجكفيست، المدعى العام السويدي، أمس، إن “عمليات التحقق في موقع تسريبات خط نورد ستريم للغاز عززت الاشتباه بوقوع أعمال تخريب خطيرة. وقد تم ضبط أدلة في الموقع وسيتم فحصها.

تطويق منطقة التسريب

فيما فرضت السلطان السويدية طوقا على مسافة عدة كيلومترات لمنع الوصول إلى الموقع، عن رفع هذه القيود، بينما لم يتم تقديم تفاصيل حول كيفية إجراء عمليات التحقق تحت الماء.

أضرار فادحة

وأضاف ليونجكفيست أن أولى عمليات التحقق التي نفذتها السلطات، خلال الأسبوع المنقضي،  في موقع التسريب على خطي أنابيب الغاز نوردستريم 1 و2 في بحر البلطيق، تعزز شبهات العمل التخريبي، مع وقوع تفجيرات تسببت في أضرار فادحة.

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تخريب خط الغاز كان متعمدا

وخلص تقرير دنماركي سويدي أن التسربات نتجت عن انفجارات تحت الماء تعادل في نطاقها استعمال مئات الكيلوغرامات من المتفجرات.

وقالت الدولتان إن “كل المعلومات المتاحة تشير إلى أن تلك الانفجارات كانت نتيجة عمل متعمد”.

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