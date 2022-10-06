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بالفيديو.. وزير الصناعة يكشف طبيعة العلاقة الاستثمارية بين المملكة وجنوب إفريقيا

بالفيديو.. وزير الصناعة يكشف طبيعة العلاقة الاستثمارية بين المملكة وجنوب إفريقيا

بالفيديو.. وزير الصناعة يكشف طبيعة العلاقة الاستثمارية بين المملكة وجنوب إفريقيا
٠٢:٢٦:٤١ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير: 

قال بندر بن إبراهيم الخريف،وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن هناك مشاركة واسعة بين رجال الأعمال الذين يمثلون القطاع الخاص في المملكة وجنوب إفريقيا.

وأضاف الخريف، في مقابلة مع قناة الإخبارية، على هامش اجتماع اللجنة السعودية الجنوب إفريقية المشتركة، الذي عُقِد في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، أن المملكة ستكون شريكا مهمًّا لجنوب إفريقيا للاستفادة من التطور الذي تشهده المملكة في كثير من القطاعات نتيجة لرؤية المملكة 2030.

المملكة لديها اهتمام كبير بقطاعات مختلفة

وأشار وزير الصناعة، إلى أن المملكة لديها اهتمام كبير بقطاعات مختلفة في جنوب إفريقيا مثل قطاعات “التعدين، السياحة، والطاقة المتجددة”.

ولفت إلى أن رجال الأعمال بالبلدين يمثلون خليطًا مهمًّا من الصناعات، مضيفًا: “بعض الشركات وصلت إلى مراحل متطورة”.

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الكلمات الدلالية:
استثمار استثمارات المملكة في جنوب أفريقيا القطاع الخاص المملكة جنوب أفريقيا وزير الصناعة والثروة المعدنية

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