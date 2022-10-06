بالفيديو.. وزير الصناعة يكشف طبيعة العلاقة الاستثمارية بين المملكة وجنوب إفريقيا

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قال بندر بن إبراهيم الخريف،وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن هناك مشاركة واسعة بين رجال الأعمال الذين يمثلون القطاع الخاص في المملكة وجنوب إفريقيا.

وأضاف الخريف، في مقابلة مع قناة الإخبارية، على هامش اجتماع اللجنة السعودية الجنوب إفريقية المشتركة، الذي عُقِد في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، أن المملكة ستكون شريكا مهمًّا لجنوب إفريقيا للاستفادة من التطور الذي تشهده المملكة في كثير من القطاعات نتيجة لرؤية المملكة 2030.

المملكة لديها اهتمام كبير بقطاعات مختلفة

وأشار وزير الصناعة، إلى أن المملكة لديها اهتمام كبير بقطاعات مختلفة في جنوب إفريقيا مثل قطاعات “التعدين، السياحة، والطاقة المتجددة”.

ولفت إلى أن رجال الأعمال بالبلدين يمثلون خليطًا مهمًّا من الصناعات، مضيفًا: “بعض الشركات وصلت إلى مراحل متطورة”.

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