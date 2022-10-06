الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
«فهد» يشعل مواقع التواصل بالغضب.. ومطالبات في المملكة بالقبض عليه
شاهد.. الفيضانات تجرف عددًا من الأشخاص في بنجلاديش
وظائف شاغرة بالمركز الطبي للهيئة الملكية بينبع الصناعية.. المسميات ورابط التقديم
سعود الطبية: 4 ممارسات بسيطة تقيك من العدوى في الأجواء المتقلبة
الكرملين ينفي فرار 700 ألف شخص من روسيا خوفًا من التعبئة الجزئية
ما حكم حلق شعر الصدر للرجال؟ الخضير يُجيب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

ارتفاع ملحوظ.. أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم

ارتفاع ملحوظ.. أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم

ارتفاع ملحوظ.. أسعار الذهب في أسواق المملكة اليوم
٠٢:٠٠:٢٦ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

سجلت أسعار الذهب، اليوم الخميس، ارتفاعًا ملحوظًا بأسواق المملكة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 206.77 ريال، أي ما يعادل 55.14 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 189.54 ريال/ 50.54 دولار.

سعر الجرام عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم، نحو 180.92 ريال/ 48.25 دولار.

عيار 24

206.77 ريال (55.14 دولار)

عيار 22

189.54 ريال (50.54 دولار)

عيار 21

180.92 ريال (48.25 دولار)

عيار 18

155.08 ريال (41.35 دولار)

عيار 14

120.62 ريال (32.16 دولارًا)

عيار 12

103.71 ريال (27.59 دولار)

أوقية الذهب

بيع: 6,431.25 ريال (1,715.00 دولارًا)

شراء: 6,435.00 ريال (1,716.00 دولارًا)

الجنيه الذهب

1,736.87 ريال (463.16 دولار)

كيلو الذهب

208,217.39ريال (40,719.13 دولار)

اقرأ أيضًا:

الذهب يواصل صعوده ببطئ في أسواق المملكة

الذهب ينخفض مجددًا في أسواق المملكة

الكلمات الدلالية:
أسعار الذهب أسواق المملكة أوقية الذهب ارتفاع ملحوظ عيار 24

مواد ذات صلة

المزيد
مسلحون حوثيون يختطفون عضواً بهيئة علماء اليمن واثنين آخرين

مسلحون حوثيون يختطفون عضواً بهيئة علماء اليمن واثنين آخرين

٠٩:٠٧ م، الجمعة، ١٩ ديسمبر ٢٠١٤
خادم الحرمين يتبرع بـ100 مليون دولار للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب

خادم الحرمين يتبرع بـ100 مليون دولار للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب

٠٩:٢٦ م، الأربعاء، ١٣ أغسطس ٢٠١٤
مدني الجوف يحذر من موجة برد وثلوج على «القريات»

مدني الجوف يحذر من موجة برد وثلوج على «القريات»

٠٤:٥٢ م، الأثنين، ١٩ ديسمبر ٢٠١٦
بالفيديو.. العثور على «أخطبوط شفاف» في أعماق مياه هاواي

بالفيديو.. العثور على «أخطبوط شفاف» في أعماق مياه هاواي

١٢:٥٠ م، الأثنين، ٠٧ مارس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *