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لهذا السبب.. إغلاق السفارة الأمريكية في الرياض والقنصليات في جدة والظهران
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لهذا السبب.. إغلاق السفارة الأمريكية في الرياض والقنصليات في جدة والظهران

لهذا السبب.. إغلاق السفارة الأمريكية في الرياض والقنصليات في جدة والظهران

لهذا السبب.. إغلاق السفارة الأمريكية في الرياض والقنصليات في جدة والظهران
١٢:١٣:٠٨ م، الخميس، ١٠ ربيع الأول ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض مع القنصليات في محافظتي جدة والظهران أنها ستغلق أبوابها بمناسبة يوم كولمبوس.

وأوضحت في بيان لها نشرته على حسابه في “تويتر”، أنها سيتم إغلاق السفارة والقنصليات في المملكة ، يوم الأحد الموافق 9 أكتوبر ، وذلك بمناسبة يوم كولمبوس.

موعد استئناف السفارة لعملها

وأكدت السفارة من خلال بيانها الرسمي، أنها ستستأنف عملها وأن أبوابها والقنصليات ستكون مفتوحة اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر الجاري.

ماذا تعرف عن يوم كولومبوس؟

يذكر أن يوم كولومبوس هو عطلة في الولايات المتحدة، مخصصة لإحياء ذكرى رسو سفينة كريستوفر كولومبوس في الأمريكيتين عام 1492، وهو إجازة وطنية في العديد من الدول وفي القارتين الأمريكيتين وأوروبا وغيرها حيث يقام احتفال سنوي بهذه المناسبة.

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الرياض السفارة الأمريكية الظهران القنصليات الأمريكية جدة يوم كولومبوس

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