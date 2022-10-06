كل ما تريد معرفته عن برنامج الكشف عن الموهوبين

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التعليم، اليوم الخميس، الكثير من التفاصيل عن “البرنامج الوطني للكشف عن ​الموهوبين”، لا سيما ما يتعلق بمدة وآلية التسجيل في البرنامج.

وقالت الوزارة في إنفوجراف توضيحي نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن البرنامج تم تدشينه بالتعاون بين “موهبة” و”وزارة التعليم” و”المركز الوطني للقياس”.

ويهدف “البرنامج الوطني للكشف عن ​الموهوبين” إلى التعرف على موهبة الطلاب من خلال أدوات ومقاييس مقننة، مبنية على منهجية علمية متقدمة تعتمد في المقام الأول على أهم الأسس العلمية وأفضل الممارسات التربوية لضمان الانتقاء السليم للطلبة الواعدين بالموهبة.

كما يهدف البرنامج إلى بناء قاعدة بيانات ضخمة وشاملة لجميع الموهوبين والموهوبات في كل مناطق ومدن المملكة ولجميع الفئات السنية في مراحل التعليم العام.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​شروط الترشيح والتسجيل بالبرنامج

-أن يكون الطالبـ​/ــة من الفئات المستهدفة (الصف الثالث الإبتدائي وحتى الأ​ول الثانوي).

-الإقرار بصحة البيانات والاطلاع على السي​اسات والموافقة عليها، ويتحمل الطالب نتيجة الخطأ.

-تأكيد الحضور للمقياس ودفع الرسوم (الترشيح الذاتي).

-إكمال عملية التسجيل في البرنامج واستلام رسالة تفيد بذلك​. ​

-يتاح الالتحاق بالاختبار (المقياس) مرة واحدة.

كيفية الترشيح في البرنامج

-ترشيح الطالب يكون ذاتيًا أو عن طريق المدرسة.

المستهدفون من برنامج الكشف عن الموهوبين

جميع الطلاب والطالبات من الصف الثالث الا​بتدائي وحتى الأ​ول الثانوي المقيمين ​في المملكة العربية السعودية.​

أهداف برنامج الكشف عن الموهوبين

-الكشف عن الطلاب الموهوبين والطالبات الموهوبات في المملكة في مجالات العلوم والتقنية.

-تطوير نظام متكامل ومنهجية شاملة للت​عرف على الموهوبين.

-تحقيق العدالة والإنصاف في اختيار الطالب الموهوب وتوجيهه لبرنامج الرعاية الملائم له.

-بناء قاعدة بيانات شاملة ومفصلة للطلبة الموهوبين في المملكة.

-الإسهام في توعية المجتمع بخصائص الموهوبين وأهمية اكتشافهم.

​-الإسهام في إثراء مصادر البحث العلمي والمكتبة العربية فيما يتعلق بمجال التعرف على الموهوبين.​

وقت التسجيل:

-التسجيل في الفترة من 3 أكتوبر ​حتى ​ 15 ​ديسمبر 2022​.

وقت أداء المقياس:

أداء المقياس متاح من 18 ديسمبر حتى 16 يناير.

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