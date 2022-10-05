تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الخميس
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 10 ربيع الأول 1444 هجرية، الموافق 6 أكتوبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:16 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:45 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 10 ربيع الأول 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:58
المدينة – 4:59
الرياض – 4:30
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:09
المدينة – 12:10
الرياض – 11:42
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:32
المدينة – 3:33
الرياض – 3:04
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:05
المدينة – 6:04
الرياض – 5:36
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:35
المدينة – 7:34
الرياض – 7:06