تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الخميس

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 10 ربيع الأول 1444 هجرية، الموافق 6 أكتوبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:16 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:45 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 10 ربيع الأول 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:58

المدينة – 4:59

الرياض – 4:30

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:09

المدينة – 12:10

الرياض – 11:42

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:32

المدينة – 3:33

الرياض – 3:04

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:05

المدينة – 6:04

الرياض – 5:36

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:35

المدينة – 7:34

الرياض – 7:06